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Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede tahkikat başlattı. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Efkan B.'nin 1.33 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Arifiye-Bilecik demir yolu hattı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 54 YU 441 plakalı otomobiliyle tren raylarından geçmeye çalışan Efkan B., sağ ön lastiğinin patlaması sonucu rayların üzerinde kaldı. Yaklaşan trenin sesini işiten sürücü hemen araçtan indi. Kısa bir süre sonra güzergâhta seyreden trenin çarptığı otomobil adeta hurda yığınına döndü.

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