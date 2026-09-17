“İnegöl Halkı Artık Müjde Değil, Sonuç Bekliyor”

Hocaköy İçme Suyu Barajı’nın İnegöl’ün en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Ahmet Aydın, projenin 2012 yılında başlayan sürecine dikkat çekti.

Aydın, 14 yıl geçmesine rağmen barajın henüz tamamlanamadığını belirterek, 2021 yılında 164 milyon TL seviyesinde olan proje maliyetinin bugün 3 milyar 872 milyon TL’ye ulaştığının, fiziki gerçekleşmenin ise yaklaşık yüzde 42 seviyesinde kaldığının ifade edildiğini aktardı.

Daha önce 2028 olarak açıklanan tamamlanma tarihinin ise 2029 sonuna ötelenmiş durumda olduğunu dile getiren Aydın, “İnegöl halkı artık müjde değil, sonuç bekliyor” mesajı verdi.

“Bu Projenin Hikâyesini İnegöl Halkı Unutmadı”

Aydın açıklamasında, Hocaköy Barajı’nın geçmişte kamuoyunun gündemine taşınmasında dönemin AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin’in açıklamalarına da yer verdi.

Şahin’in 2011 yılında başlayan süreçte projeyi takip ettiğini açıkladığını hatırlatan Aydın, 2014 yılında inşaatın 2015’te başlayacağının, 2015 yılında ise Mayıs ayında ihale yapılacağı ve yıl sonunda inşaatın başlayacağının duyurulduğunu belirtti.

Aydın, o dönemlerde barajın tamamlanmasıyla yaklaşık 400 bin kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağı ve İnegöl’e 12 ay kesintisiz kaynak suyu sağlanacağının ifade edildiğini söyledi.

“Bugün geldiğimiz noktada ise aradan yıllar geçmesine rağmen baraj hâlâ tamamlanmış değil” diyen Aydın, Hüseyin Şahin’e “Yıllar önce verilen bu tarihler neden gerçekleşmedi?” sorusunu yöneltti.

“Bugünkü Siyasi Sorumlulara da Soruyoruz”

Ahmet Aydın, açıklamasında günümüzde görev yapan siyasi isimlere de çağrıda bulundu.

Dönemin AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in 2021 yılında gerçekleştirilen sözleşme ve yer teslimi sürecinde projenin 2028 yılında tamamlanacağı yönündeki beklentiyi kamuoyuna taşıdığını hatırlatan Aydın, “Bugün soruyoruz: 2028 hedefi neden gerçekleşmedi?” ifadelerini kullandı.

Aydın, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman’a ise şu soruyu yöneltti:

“Hocaköy Barajı’nın tamamlanması ve gerekli ödeneğin sağlanması için bugün Ankara’da hangi somut girişimleri yapıyorsunuz?”

Alper Taban’a da Çağrı

Yeniden Refah Partisi İnegöl İlçe Başkanı Ahmet Aydın, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’a da Hocaköy Barajı üzerinden eleştiriler yöneltti.

Şantiye alanına gidilerek inceleme yapılmasının önemli olduğunu belirten Aydın, İnegöl halkının artık inceleme fotoğrafları değil, tamamlanmış bir baraj görmek istediğini ifade etti.

Aydın, “Sayın Başkan; İnegöl’ün su meselesini Ankara’da daha güçlü şekilde gündeme taşımak ve bu yatırımın takipçisi olmak sizin de sorumluluğunuzdur” dedi.

“İnegöl Artık Yeni Bir Müjde İstemiyor”

Hocaköy Barajı konusunda yıllardır benzer açıklamaların yapıldığını savunan Aydın, “İhale yapılacak, inşaat başlayacak, şu tarihte bitecek, İnegöl 12 ay kesintisiz suya kavuşacak” denildiğini ancak projenin hâlâ tamamlanmadığını söyledi.

Aydın, İnegöl halkının artık yeni bir tarih, yeni bir müjde veya yeni bir fotoğraf istemediğini vurgulayarak, “İnegöl halkı temiz ve kesintisiz su istiyor!” ifadelerini kullandı.

“Bahane Değil, Hesap; Müjde Değil, İcraat Zamanıdır”

Açıklamasının sonunda Hocaköy Barajı’nın takipçisi olacaklarını belirten Ahmet Aydın, şu ifadeleri kullandı:

“14 yıl geçti.

Artık bahane değil, hesap; müjde değil, icraat zamanıdır.

Yeniden Refah Partisi olarak Hocaköy Barajı’nın ödeneğinden ihalesine, fiziki ilerlemesinden gerçek bitiş tarihine kadar takipçisi olacağız.

İnegöl’ün hakkını siyasi şovlara bırakmayacağız.

Müjde değil, icraat!

Fotoğraf değil, hizmet!

Yeni tarih değil, tamamlanmış Hocaköy Barajı istiyoruz!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”