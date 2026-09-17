Yaş sebze ve meyve piyasasında fiyatları yukarı yönlü manipüle ederek haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 22 ilde düzenlenen operasyon, vatandaşlar ve pazarcı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. Aracıların piyasayı manipüle ettiğini belirten esnaf ve vatandaşlar, denetimlerin artarak sürmesini istedi.

Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve büyükşehirlerin hal müdürlüklerinin raporları doğrultusunda 41 büyük dağıtıcı firmanın yöneticileri hakkında gözaltı kararı verilirken, piyasadaki aracıların tarladan tezgaha uzanan zincirde fiyatları şişirdiği belirlenmişti. Tarlada üreticinin emeğini, sofrada ise vatandaşın bütçesini zorlayan fahiş fiyat uygulamalarına yönelik başlatılan geniş çaplı operasyon, Eskişehir semt pazarlarında da yankı buldu. Pazar alışverişi yapan vatandaşlar ve tezgâh açan pazarcı esnafı, fiyatların düşmesi için aracıların denetlenmesinin şart olduğunu ifade etti.



"Aradaki aracı kurumlar çok fazla, fiyatların düşmesini umuyorum"

Eski bir manav olan 57 yaşındaki Kadir Malar, sektördeki aracı kurumların fazlalığına dikkat çekerek, "Bence güzel, olması lazım. Ben 10 yıllık manavlık da yaptım daha önce meslek hayatımda. Aradaki aracı kurumlar çok fazla, bunu yapmaları çok zor. Vallahi olumlu bence, olumlu ama yapabilirler mi çok zor. Fiyatların düşmesini umuyorum, inşallah düşer" dedi.



"Aracıların fahiş fiyatlarına karşıyız"

Operasyonların devam etmesi gerektiğini vurgulayan 57 yaşındaki Remzi Ünügür, "Çok iyi bir düşünce, bence vatandaş için çok yararlı bir olay. Bugün sebzeler falan bayağı indirimde, güzel. Aracıların fahiş fiyatlarına karşıyız ve bu tip operasyonların devamını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Aradaki aracılar para yemesin, biz çiftçiden bizzat gidip alıyoruz"

Ürünleri bizzat üreticiden temin ettiklerini belirten 41 yaşındaki pazarcı esnafı Veli Altun ise, "Destekliyoruz, devletimiz mağdur insanları görsün, bunlara sahip çıksın. Aradaki aracılar para yemesin, direkt çiftçiden buraya gelsin. Buraya gelen malların çoğu üreticiden geliyor. Biz çiftçiden bizzat gidip alıyoruz. Bu kavunu Bandırma'dan gidip alıyoruz Manyas'tan. Günlük ve taze, iki güne bir arabamızla gidiyoruz, insanlara taze tüketim sağlıyoruz" şeklinde konuştu.