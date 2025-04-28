Gram altın, 4092,62 liradan alınırken 4147,88 liradan satışa sunuluyor. 22 ayar altının gramı alışta 3740,58 lira, satışta ise 3943,26 lira seviyesinde işlem görüyor. 14 ayar altının gram fiyatı ise 2243,13 liradan alıcı bulurken, satış fiyatı 3187,76 lira olarak belirlendi.

Çeyrek altın 6704 liradan alınırken, 6766 liradan satılıyor. Eski çeyrek altın ise 6621 liraya alınıp 6704 liraya satılıyor. Yarım altının alış fiyatı 13.408 lira, satış fiyatı ise 13.532 lira olarak kaydedildi. Tam altın almak isteyenler için ise alış fiyatı 26.733 lira, satış fiyatı ise 26.960 lira olarak açıklandı.