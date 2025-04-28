Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak olan Kabine, yoğun bir gündemle bir araya geliyor.

Toplantıda birçok konu ele alınacak olsa da, ana başlıkların "deprem" ve "terörsüz Türkiye" hedefi olması bekleniyor.

Deprem öncelikli gündem

Kabine toplantısında, İstanbul’da yaşanan 6,2 büyüklüğündeki depremin detayları değerlendirilecek. Son günlerde art arda meydana gelen depremler sonrasında yürütülen hasar tespit çalışmalarının son durumu masaya yatırılacak. Ayrıca, riskli binalarla ilgili alınacak yeni önlemler de gündemin önemli maddeleri arasında yer alacak.

Sosyal konut kampanyası

Sabah'ın haberine göre toplantıda, geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve yıl sonuna kadar Türkiye genelinde yapılacak sosyal konutlarla ilgili büyük bir kampanyaya ilişkin son durumun da görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda bu kampanyaya ilişkin ayrıntılar da değerlendirilecek.

Terörsüz Türkiye

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin gözler PKK terör örgütünün silah bırakma kararına çevrildi. 27 Şubat sonrası Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüştü, 4'üncü İmralı ziyareti yapıldı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Görüşmelerdeki son durumun masaya yatırılması beklenen kabine toplantısında, İmralı heyetinin 2 ay sonra silah bırakılacağını açıklaması ile gelinen son nokta ele alınacak.

Suriye ve Gazze'deki gelişmeler

Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler Kabine'nin gündeminde olacak. İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de üs kuracağı alanı bombalamasının ardından bölgedeki gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediyor. Bölgeye ilişkin son durumda kabinede gündeme gelecek. Ayrıca, Gazze'deki ateşkes süreci Kabine Toplantısının dış başlıkları arasında yer alacak.