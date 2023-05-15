Bursa milletvekilleri de kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu.

2023 Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ederken Bursa'da açılan sandıkların yüzde 99,39'una göre ve kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili dağılımları şu şekilde oldu;

AK Parti Bursa Milletvekillleri;

Efkan Ala

Refik Özen

Ahmet Kılıç

Emine Yavuz Gözgeç

Mustafa Yavuz

Mustafa Varank

Ayhan Salman

Osman Mesten

Emel Gözükara Durmaz

Mustafa Yıldırım

CHP Bursa Milletvekillleri;

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

Hasan Öztürk

Cemalattin Kani Torun

Orhan Sarıbal

MHP Bursa Milletvekilleri;

İsmet Büyükataman

Fevzi Zırhlıoğlu

İYİ Parti Bursa Milletvekilleri;

Selçuk Türkoğlu

Hasan Toktaş

Haber merkezi