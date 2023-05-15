Bursa milletvekilleri de kesin olmayan sonuçlara göre belli oldu.
2023 Cumhurbaşkanı ve 28.Dönem milletvekili seçimlerinde oy sayımı devam ederken Bursa'da açılan sandıkların yüzde 99,39'una göre ve kesin olmayan sonuçlara göre milletvekili dağılımları şu şekilde oldu;
AK Parti Bursa Milletvekillleri;
- Efkan Ala
- Refik Özen
- Ahmet Kılıç
- Emine Yavuz Gözgeç
- Mustafa Yavuz
- Mustafa Varank
- Ayhan Salman
- Osman Mesten
- Emel Gözükara Durmaz
- Mustafa Yıldırım
CHP Bursa Milletvekillleri;
- Kayıhan Pala
- Nurhayat Altaca Kayışoğlu
- Mehmet Atmaca
- Hasan Öztürk
- Cemalattin Kani Torun
- Orhan Sarıbal
MHP Bursa Milletvekilleri;
- İsmet Büyükataman
- Fevzi Zırhlıoğlu
İYİ Parti Bursa Milletvekilleri;
- Selçuk Türkoğlu
- Hasan Toktaş
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