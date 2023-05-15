

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, " Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız." dedi

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Sandığa gidip oy kullanan tüm seçmenlere yürekten teşekkürler. Özellikle gençlerin ve kadınların katılımı nedeniyle son derece mutluyuz. Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Seçim balkonda kazanılmaz. Veriler şu anda akmaya devam ediyor. Milletimiz ikinci tur diyorsa başımız üstüne. Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50'nin üzerindedir. AK Parti'deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir.