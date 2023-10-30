Bursa’nın Yenişehir ilçesinde İlhan Oğuz Anadolu Lisesi'nde okuyan 11 sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Aysima Kulu, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti. Aysimanın ölümü başta ailesi ve arkadaşları olmak üzere ilçeyi yasa boğdu.

Yenişehir 100. Mahallesi Barbaros Caddesinde kaza yapan 15 yaşındaki Aysima Kulu yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 gün hayata tutunabildikten sonra vefat etti. Ağır yaralandığı kazada duran kalbi çalıştırılmış ve Bursa'da bir hastanenin yoğun bakımında tedavi altına alınmıştı.

İlçeyi hüzne boğan Aysima Kulu’nun cenazesi Yenişehir’de göz yaşları ile toprağa verildi.

Haber Merkezi