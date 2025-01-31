Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, 2024 yılına ilişkin kentteki sağlık hizmetleri verilerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiriyle paylaştı. Acil servislere yapılan başvuru sayısının 3 milyon 700 bini aştığını, bu başvuruların önemli bir kısmının gerçek acil durumlar olmadığını vurgulayan Pehlevan, "Bu Türkiye’nin kronik bir problemi. Vatandaşların çok gerekmedikçe acil poliklinikleri meşgul etmemelerini istirham ediyoruz" dedi.

Op. Dr. Yüksel Pehlevan, il genelinde kamu acil, diş hastaneleri, ADS hizmeti, aile hekimliği, özel hastaneler, özel tıp merkezleri ve özel polikliniklerde muayene edilen hasta sayısının da 29 milyon 6 bin 847 olduğunu ifade etti.

"Doğum oranlarındaki düşüş alarm veriyor"

Geçtiğimiz yıllara oranla doğum sayısında düşüş yaşandığını kaydeden Pehlevan, "2024’de 22 bin 500 civarında doğumumuz gerçekleşti. Maalesef yıllara göre doğum sayısı hızında bir düşme söz konusu. Bu durum gelecek yıllar için bir alarm zili çalıyor. Özellikle Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız doğum sayısını artırmak, nüfusun dinamik kalması için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz yılın sonunda normal doğum eylem planı açıklanmıştı. Tabii biz de bu konudaki çalışmalarımızı il düzeyinde devam ettiriyoruz. Gerekmedikçe sezaryen önermiyoruz. Maalesef Türkiye sezaryen konusunda dünyada ilk sıralarda. Hem özel hastanelerde hem de kamu hastanelerinde normal doğumu teşvik edecek çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu.

"5 binin üzerinde vatandaşımız sigara bırakma polikliniklerine başvurdu"

İl Sağlık Müdürlüğü olarak bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüklerine dikkat çeken Yüksel Pehlevan, "Maalesef en kötü alışkanlıklardan bir tanesi de sigara alışkanlığı. Bütün sağlık kuruşlarımızda bu konuya yönelik çalışmalarımız artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 5 binin üzerinde vatandaşımız sigara bırakma polikliniklerine başvurdu. Tabii ki sadece bağımlılık açısından sigara değil, türlü bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"En kısa zamanda bahar merkezini açmış olacağız"

Pehlevan, geçtiğimiz yıl Kocaeli Erişkin/Çocuk-Ergen Arındırma Merkezi’nin de açıldığını ve hizmete başladığını hatırlatarak, "Özellikle madde ve davranışsal bağımlılık konusunda vatandaşımıza yerelde de hizmet verme şansına erişmiş olduk. Üniversite kampüsü yerleşkesinde 30 yataklı çocuk ve ergen, 50 yataklı da erişkin arınma merkezi faaliyette. Yatarak tedaviden sonraki süreçte Bağımlı Hastalar İçin Rehabilitasyon Modeli (BAHAR) merkezi açılması konusunda da Bakanlığımız ile çalışmalar yürütüyoruz. En kısa zamanda bahar merkezini açmış olacağız" ifadelerini kullandı.

242 binin üzerinde kanser taraması gerçekleştirildi

Kanseri erken teşhis etmek için faaliyete geçirilen KETEM’lerdeki çalışmaların da 2024’de hız kesmeden sürdürüldüğünü belirten Pehlevan, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve KETEM’lerin sayılarını artırdıklarını ve bu sayede 242 binin üzerinde kanser taraması gerçekleştirildiğini kaydetti.

330 binin üzerinde ameliyat yapıldı

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, evde sağlık hizmetiyle yaklaşık 125 bin ziyaret gerçekleştirildiğini, vatandaşların bakım ve tedavilerinin böylelikle evlerinde yapıldığını da söyledi. Ayrıca, 2024’de 330 binin üzerinde ameliyat yapıldığı bilgisini veren Pehlevan, özellikle kamu hastanelerinde merkez hekim randevu sisteminin de aktif olarak çalıştığından bahsetti.

"2 bin 800’ün üzerinde özel sağlık kurumlarına denetim yaptık"

Son olarak, 2024 yılında kentte hayata geçirilen sağlık yatırımlarını da anlatan Yüksel Pehlevan, sözlerini şöyle noktaladı:

"300 yataklı Gölcük Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Yine 50 yataklı erişkin arındırma merkeziyle, 30 yataklı çocuk ve ergen arındırma merkezi açıldı. Darıca İlçe Sağlık Müdürlüğü, Darıca Diş Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezimiz ve Sağlıklı Hayat Merkezimizin içinde olduğu Darıca Sağlık Kompleksimizi açtık. Çayırova İlçe Sağlık Müdürlüğümüz, Sağlıklı Hayat Merkezimiz ve Aile Sağlığı Merkezimiz bitti. Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Sağlıklı Hayat Merkezi inşaatı da bitti ve hizmete açılmış durumdadır. Yüzbaşılar Aile Sağlık Merkezimizde hizmete açılmış durumdadır. Düzağaç Aile Sağlık Merkezi de hizmete hazır durumda. Diğer yandan 10 tane yatırımımızda inşaat çalışmalarımız devam ediyor. Körfez Devlet Hastanesi inşaatı sürüyor. İhale ve arsa süreci devam eden yatırımlarımız var. Özellikle 1’inci ve 2’nci basamak sağlık tesisi yatırımlarımızın tamamlanmasıyla ilimizde sağlık altyapısı konusunda ciddi bir yol kat etmiş olacağız. İlimizde 11 kamu hastanesi, 17 özel hastanemiz var. Bunun yanında polikliniklerimiz ve özel ağız diş sağlığı merkezlerimiz var. Hepsi sağlık sisteminin ayrılmaz bir parçası. Biz bütün sağlık kuruluşlarımız arasında koordinasyon sağlayarak gerekli yasal denetimleri yapıyoruz. 2 bin 800’ün üzerinde özel sağlık kurumlarına denetim yapmış bulunmaktayız. Bu konu da vatandaşlarımız rahat olsunlar. Vatandaşımıza en iyi sağlık hizmetini vermek gayretlerimiz bu sene de devam edecek. Bütün vatandaşlarımıza güzel ve sağlıklı bir yıl diliyorum"