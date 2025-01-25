Edinilen bilgiye göre İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyet gösteren Orman ürünleri fabrikasında çalışan Turan Ş. (54) ağaç soyma makinesinde çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Makinanın içine düşecekken kollarıyla tutundu. Çalışmaya devam eden makinenin parçaları işçinin kollarına çarptı. 2 kolundan yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı ambulansla Bursa'ya sevk edildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.