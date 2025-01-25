Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 2025 muayene katılım ücretlerine zam yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla ilgili açıklamalarda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, muayene katılım ücretlerinin eczaneler tarafından tahsil edilmesinin hastalarla eczacıları karşı karşıya getirdiğinin altını çizdi.

Ecz. Nurten Saydan, “Eczacılar olarak zaten muayene ücreti konusunda vatandaşla karşı karşıya bırakıldık. Şimdi bir de artan ücretler sonucunda nasıl bir durumda kalacağız bilemiyoruz” dedi.

Muayene katılım ücreti, SGK'dan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için eczaneler tarafından tahsil ediliyor.

Ecz. Nurten Aydan, SGK'lı kişilerin muayene ücretlerinin tahsilinin eczacıların görevi olmaması gerektiğini altını çizdi ve şu açıklamalarda bulundu:

SGK lı vatandaşların muayene ücretlerini tahsil etmek asla bizim görevimiz olamaz. Bu angaryadır, bizlerin görevi eczanelerimizde vatandaşlarımıza ilaç ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Eczanelerimiz Kurumun muayene ücretlerinin tahsil yeri olamaz. Hasta vatandaşlarımız haklı olarak soruyor: “Beni sen mi muayene ettin, neden sen alıyorsun?“ Hastanelerden tahsilinin zor olduğu gerekçesi ile kurum tarafından bu talebimiz sürekli reddedilmiştir. Özel hastanelerde, devlet hastanelerinde vezneler olmasına rağmen 30 bin eczane muayene tahsil veznesi olarak kullanılıyor.

Vatandaşın hastaneye gidip eczaneye geldiğinde o günkü muayene ücretinin çıkmadığını, eski muayene ücretlerine dönük bir ödemenin çıktığını belirten Aydan, bu durumun hastalarla eczacıları karşı karşıya getirdiğini ifade etti:

Hastaneye giden vatandaşımız eczanemize geldiğinde o günkü muayene ücreti çıkmıyor. Hastane ne zaman fatura keserse bu da yaklaşık olarak en az 1 ay veya daha fazla olmaktadır. Vatandaş hastaneye gidip eczanemize geldiğinde o günkü muayene olduğu ücret değil, varsa eski muayene ücretleri çıkıyor. Bu da hastalarla bizi karşı karşıya getiriyor. İlaç danışmanlığı yerine “muayene ücreti danışmanlığı ve tahsildarlığı” görevi yapıyoruz.

"Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz"

SGK istediği için ödemeyi eczacıların tahsil ettiğini belirten Nurten Saydan, bu uygulamadan vazgeçilmesini beklediklerini şöyle ifade etti:

Vatandaş bilmeli ki; muayene katılım payını, ilaç katılım payı ücretlerini eczanelerimize SGK istediği için ödüyorlar. Sosyal güvenlik kurumu eczanelerimiz aracılığı ile hastanelerin muayene ve reçete başına alınan ücretleri eczacılara tahsil ettiriyor. Bizler muayene ücreti tahsil etmek istemiyoruz. Eczacılar olarak sabırla eczacıyı ve hastayı karşı karşıya getiren bu uygulamadan vazgeçilmesini bekliyoruz."

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılması’na Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunan devlet hastanesi gibi kurumlarda muayene katılım ücreti 6 liradan 20 liraya çıkarıldı.

Eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde 7 lira olan muayene katılım payı ücreti 45 liraya yükseltildi.

Tıp fakültesi bulunan devlet ve vakıf üniversiteleri sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde 8 lira olan muayene katılım ücreti 45 liraya çıkarıldı.

Özel hastanelerde ise 15 lira olan muayene katılım payı 50 liraya yükseltildi.

Katılım payı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutarı ifade ediyor.