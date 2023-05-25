Kocaeli’nin Darıca ilçesinde gece vakti eve giden 3 genci bıçaklayarak kayıplara karışan 3 kişi, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Olay, 20 Mayıs tarihinde gece saatlerinde Darıca ilçesinde Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup, gece vakti evine giden H.İ. ve Ö.P., O.K. isimli 3 gence küfür etti. Küfür sebebiyle gençler ve grup arasında önce tartışma ardından ise kavga çıktı. Kavga sırasında 3 genç bıçaklanırken olayı gerçekleştiren kişiler ise kayıplara karıştı. Kanlar içinde kalan 3 genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan ve yaşları küçük olduğu öğrenilen 3 kişi yakalandı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.