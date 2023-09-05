- Çikolatalı Muz: Yarım muzu dondurup, eritilmiş çikolataya batırabilirsiniz. (yaklaşık 30g çikolata)
- Dondurulmuş Üzüm: Yaklaşık 28 üzüm
- Ballı Yoğurt: 8 yemek kaşığı yağsız yoğurt (yaklaşık 120g), bir tutam tarçın ve 1 tatlı kaşığı bal
- Baharatlı Portakal: Üzerine tarçın serpilmiş orta boy bir portakal
- Koyu Çikolata: 3 küçük parça (toplam 45g)
- Çikolatalı Süt: 180ml yağsız süt ve 2 tatlı kaşığı çikolata sosu
- Çikolatalı Puding: 1 paket (yaklaşık 110 g) çikolatalı puding, az yağlı veya şeker ilavesiz olanları tercih edin.
- Çikolatalı Çilek: 5 çilek ve yaklaşık 30g eritilmiş çikolata
- Café Latte: 1 su bardağı yağsız süt köpüğü ve espresso
- Fındık Ezmeli Elma: Yarım elmayı dilimleyip bir tatlı kaşığı fıstık ezmesine batırabilirsiniz.
- Antep Fıstığı: Yaklaşık 25 tane
- Fırında Peynirli Domates: 2 adet cherry(çeri) domatesi ortadan ikiye bölüp fırınlayın, üzerine 2 tatlı kaşığı ekmek kırıntısı ve biraz parmesan peyniri serpin.
- Domates Salatası: 1 adet doğranmış domatesi 1 yemek kaşığı beyaz peynirle karıştırıp biraz limon sıkarak tatlandırın.
- Peynirli Kuşkonmaz: 4 dal kuşkonmazı çok az yağ ve 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniriyle 200°C fırında 10 dakika pişirin.
- Sirkeli salatalık: 1 büyük salatalığı dilimleyin. 2 yemek kaşığı doğranmış kırmızı soğan ve elma sirkesi ekleyin.
- Ispanaklı Yumurta: 3 yumurtanın beyazını çırpın, 120g çiğ ıspanak ve 1 yemek kaşığı beyaz peynirle karıştırın. Tavada 1 -2 dakika pişirin.
- Karalahana Salatası: Karalahana yapraklarını doğrayıp 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı sirkeyle tatlandırın.
- Biberiyeli Patates: 1 adet orta boy patates, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı biberiye ekleyerek kızartın.
- Caprese Salata: 1 dilim taze mozarella peyniri, 3 adet çeri domates ve 2 tatlı kaşığı balsamik sirke
- Havuç ve Kuru Üzüm Salatası: Bir büyük havuç, 2 yemek kaşığı kuru üzüm ve 1 yemek kaşığı balsamik sirke