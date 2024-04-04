Sakarya’nın Karasu ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Yalı Mahallesi 197. Sokak üzerinde bulunan üç katlı binanın çatı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangının haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzun uğraşlar neticesinde yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.