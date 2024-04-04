31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Esenyurt Belediye Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer mazbatasını aldı.

Esenyurt’ta yüzde 49.05 oy alarak seçimi kazanan Prof. Dr. Ahmet Özer, devir teslim töreni ile görevi Kemal Deniz Bozkurt’tan devraldı. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Esenyurt Belediye Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim aldı. Ardından Esenyurt eski belediye binasına gelen Başkan Özer, burada düzenlenen tören ile belediye başkanlığı mührünü Bozkurt’tan teslim alarak görevine başladı. Törende yaptığı konuşmada Esenyurt’u bir barış ve kardeşlik kenti haline getireceklerini söyleyen Başkan Özer, “Kemal Bey’e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Biz de kendisinin bırakmış olduğu yerden Esenyurt’umuzu daha ileriye götürebilmek daha huzurlu daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Halkımıza sözümüz var. Şimdi çalışma sırası bizde. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Bu seçimin sonucunun önce Esenyurt halkına sonra İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım”

İlçeyi yönetirken asla adaletten ayrılmayacağını ve ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağını belirten Başkan Özer, “Biz geldikten sonra halkımızla kucaklaştık, hemhâl olduk. Ben söz verdiğim günden itibaren artık Esenyurt’un Belediye Başkanı olacağım Allah’ın izniyle. Kapsayıcı olacağız, herkesi kapsayacağız. Kimseyi dışarda bırakmayacağız. Herkese eşit davranacağız. En önemlisi şu ki; ulaşılabilir bir belediye ve belediye başkanı olacağız demiştik. Bu sözlerimizin arkasında duracağız. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Seçimi kazanmak önemli ama ondan daha önemlisi seçimi kazandıktan sonraki süreci kazanmak. O nedenle 5 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerle halkımızın gönlünde yer edinmemiz lazım. Ne demiştik; halkımızın gönlünün profesörü olmaya geliyoruz. Allah’ın izni ile bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

“Halkına danışmayan bir yöneticinin başarılı olma şansı yok”

Halkla iç içe bir yönetim anlayışını benimsediklerini ifade eden Başkan Özer, “Muhtarlardan belediyeye kadar, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, hemşehri dernekleri, il dernekleri ve kanaat önderleriyle diyalog içinde olacağız. Çünkü biliyorum ki halkla beraber yürümeyen, halka karşı mütevazı olmayan, halkına danışmayan bir yöneticinin başarılı olma şansı yok. Biz başarıya mahkûmuz. Çünkü Esenyurt buna layık. Bir hayalim var; Esenyurt’u huzurlu, güvenli, temiz ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek. Bir hayalim var; Esenyurt’u 21. yüzyıla yakışır, herkesin ben gururla Esenyurtluyum diyebileceği bir kent haline getirmek. Sizinle birlikte bunu inşa etme hayalim var. Bunları başaracağımıza inanıyorum. Çünkü arkamızda halkımız var. Siz varsınız. Halk varsa her şey var demektir. Halkımıza en derin saygılarımı sunuyorum. Bu destekleri içinde kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bütün emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum”

Seçimlerde kendisini destekleyen herkese teşekkür eden Başkan Özer, “Değerli kardeşlerim, ben CHP Esenyurt Belediye Başkanıyım ve öyle seçildim. Ama rozetimi çıkarıyorum. Masaya bırakıyorum. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Hepimiz çok çalıştık, ter döktük. Parti gençlik kollarımız, kadın kollarımız, örgütümüz gece gündüz demeden ter döktü. Bütün bu emekçi kardeşlerimize huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yaptığımız analizlere göre başka partilerden de oy aldık. Özellikle Ak Parti seçmeninden de makul sayıda oy aldık. Biz artık yükselişteyiz, kimse bunu düşüremez. Sizden bir isteğim var; artık bu yolda yürürken sevgiyi temel düstur eyleyelim. Doğulusuyla, batılısıyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle bu sevgiyi burada harmanlayacağım” dedi.

“Seçimi halk kazandı”

Esenyurt’un sorunlarını halkla birlikte çözeceklerini ifade eden Prof. Özer şöyle konuştu: “Bundan sonraki süreçte bana ve arkadaşlarıma yardımcı olun ve kamusal alanı öne alan problemleri, sorunları birlikte çözelim. Sizden bir isteğim daha var. Biz elbette ki hedefi koyduk. Hedef Esenyurt’u almak, aldık sayenizde. Bu seçimi siz kazandınız, halk kazandı. Şimdi projelerimiz var ve onları toplumsal barış içinde gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla mahalleden belediyeye kadar bütün sorunları aciliyetine, kaynağına, geri dönüşüne, kente değer katkısına göre bir proje havuzunda toplayacağız ve imkanlarımız ölçüsünde hayata geçireceğiz. Ben ve çalışma arkadaşlarımın bu konuda motivasyonu, heyecanı yüksek, bir an önce işe koyulmayı bekliyoruz. Biz elbette ki halkımız adına öne çıktık. Sizin adınıza bu işleri yapacağız. Onun için el birliğiyle, gönül birliğiyle, sevgiyle ve saygıyla birbirimize yaklaşmalıyız.”

İBB ile uyum içerisinde çalışacaklarına dikkat çeken Başkan Özer son olarak şunları ekledi: “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bizim yol arkadaşımız, benim dostum. İBB Başkanı olması, bizimle uyum içinde olması, bizim onunla uyum içinde olmamız aynı zamanda hizmetlerin Esenyurt’umuza gelmesi demek. Bu bizim en büyük avantajlarımızdan biridir. O nedenle Sayın İmamoğlu’nu da buradan yürekten selamlıyorum.”

“Esenyurt’u bir devlet adamına, bir görev insanına teslim ediyoruz”

Devir teslim töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in Esenyurtlulara teşekkürlerini iletiyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer Bey’i tebrik ediyorum. Bundan sonra kazanan barış ve kardeşlik olacak. Esenyurt bundan sonra bir kültür başkenti olacak. Prof. Dr. Ahmet Özer, çocuklarımızın daha güvenli geleceği için, daha sosyal bir belediye için çalışacak. Önceki dönemden zor şartlarda görevi devralan ve bugün bize devreden sevgili Kemal Deniz Bozkurt’a da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Esenyurt’ta bizim kazanmamız için çalışan herkese tek tek teşekkür ediyorum. Esenyurt’u ranta teslim etmediniz. Esenyurt’u bir devlet adamına, liyakatli bir adama, görev insanına teslim ediyoruz. Onu hep sokaklarda, hep aranızda göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Başarılar diliyorum”

Görevi Başkan Özer’e devreden Kemal Deniz Bozkurt ise şöyle konuştu: “Sorunların birçok bölümü çözüldü. Ama büyük bir belediyeyi devralıyorsunuz. Onurlu insanların yaşadığı, Anadolu’nun her bir coğrafyasının rengini taşıyan bir topluluğu yöneteceksiniz. Türkiye’nin GSMH’nın yüzde 6’sını karşılayan bir sanayiye sahip ilçeyi yöneteceksiniz. İşiniz zor. Başarılar diliyorum. Ben ve arkadaşlarım ihtiyaç duyduğunuzda her zaman yanınızda olacağız. Hayırlı uğurlu olsun.”