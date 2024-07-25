İnegölspor’umuz, Orduspor 1967’den sağ bek mevki oyuncusu İsmail Kayalı ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerimizde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlumuz Mustafa Arıcı, ilk dış transferi gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda ilk dış transferimizi gerçekleştirmiş olduk. Orduspor 1967’den sağ bek mevki oyuncusu İsmail Kayalı ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de İsmail kardeşimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İsmail kardeşimiz daha önce oynadığı kulüplerde üst üste 3 kez play-off oynama başarısı gösterdi. Takımımızda da başarılı olacağına inancımız tam.”dedi.



İsmail Kayalı ise “İnegölspor gibi büyük bir kulübe geldiğim için mutluyum. Elimden gelen gayreti göstererek takımıma fayda sağlayacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Anlaşmanın hem şahsıma hem de İnegölspor’umuza hayırlı olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.