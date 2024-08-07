Bu tarifler ile ara öğün atıştırmalıkları elde edebilirsiniz ve paketli ürünlerden uzak durabilirsiniz. Ayrıca diyet sürecinde en çok istenen besin grubu tatlılardır. Sadece diyette değil sağlıklı beslenmek isteyenler için de tatlı vazgeçilmez olabilmektedir. Sizde tatlı tadı seviyorsanız fit tarifler kurtarıcınız olabilir. Hurma, kuru kayısı, kuru incir gibi meyvelerle tatlandırdığınız toplar ile hem keyifli hem de lezzetli ara öğünler hazırlayabilirsiniz. Bugünkü tarifimiz hem bol lifli hem de glutensiz tarifler arasında yer alır. Gluten intoleransı veya çölyak gibi durumlarda da rahatça tüketilebilir.

MALZEMELER ( 8 adet top)

2 adet karabuğday patlağı

5 adet medine hurması

1 yemek kaşığı şekersiz fındık ezmesi

Yapılışı:

Öncelikle hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Ardından ılık veya sıcak suya koyun. Bu sayede hurmalar yumuşayacaktır. Hurmalar suda beklerken bir kasede karabuğday patlaklarını eliniz yardımıyla ufalayın. Ardından hurmaları bıçak yardımıyla küçük parçalar haline getirin. Kırık karabuğday patlaklarına hurmayı ve fındık ezmesini ilave edin. Güzelce karıştırın. Bu aşamada 3 malzeme top şekli alacak kıvama gelmelidir. Ardından ara öğün için toplar hazırlayın. Tarifimizden 2-3 adet tüketebilirsiniz. Beraberinde yeşil çay, kahve gibi eşlikçiler olabilir. Fındık alerjisi olanlar için aynı miktarda şekersiz fıstık ezmesi de kullanılabilir. Afiyet olsun. Diğer sağlıklı fit tariflerimizi de denemeyi unutmayın.