MALZEME LİSTESİ:

4 su b. un

Yarım pk. yaş maya

1 çay b. süt

Yarım çay b. sıvıyağ

2 çorba k. tereyağı

1 yumurta tuz su

1. HARCI İÇİN: Maydanoz, beyaz peynir

2. HARCI İÇİN: Zeytin ezmesi, kaşar peyniri, kekik, pul biber

3. HARCI İÇİN: Kahvaltılık sos, ceviz

HAZIRLANIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Tuzunu atıyoruz ve ortasını havuz gibi açıyoruz. Ortaya mayayı koyuyoruz. Mayanın üzerine sütü ve sıvıyağı döküyoruz. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını ilave ediyoruz. Yumurtasını kırıp az ılık su ekliyoruz. Mayayı elimizle eritiyoruz. Ortadan başlayıp kenarlara doğru açıyı genişleterek hamuru yoğuruyoruz. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde ediyoruz. Hamuru mayalanmaya bırakıyoruz. Mayalanan hamuru üç eşit parçaya bölüyoruz ve yuvarlıyoruz. Üzerine un serpiyoruz ve merdaneyle açıyoruz. Maydanozu ince doğruyoruz ve beyaz peyniri eziyoruz. Peynirle maydanozu karıştırıyoruz. Bir hamurun üzerine bu harcı yayıyoruz. İkinci hamurun üzerine zeytin ezmesi sürüyoruz. Kaşar rendesi serpiyoruz. Kekik atıyoruz. Üçüncü hamurun üzerine kahvaltılık sos sürüyoruz. Kırılmış ceviz serpiyoruz. Bütün hamurları rulo şeklinde sarıyoruz. Ruloları dilimliyoruz. Yağlı kağıt serdiğimiz iki tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.