Fiziksel bir durumun çözülmesi son derece basit olarak gerçekleşecektir. Ayrıca ruhsal bir şekilde sorun var ise psikolog yardımı alabilirsiniz. Buna bağlı olarak sorunu ortadan rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Ayrıca yatağa uzandığınızda hemen uykunuz gelmiyorsa sizler için gün içerisinde tüketebileceğesiniz çayları sıraladık. Uyku getiren bitkisel çaylar şunlardır;

Papatya Çayı: Genel olarak bitkisel çaylar insanlarda uykuyu getirmektedir. Papatya çayı hem sizi rahatlatır hem de uykunuzu getirmektedir. Çarkıfelek Çayı: Sakinleştirici ve kasları rahatlatıcı bir özelliği bulunmaktadır. Bitki içerisinde yer alan harmin bileşeninin tam olarak insanın zihin karışıklığını ortadan kaldırmaktadır. Bu düşüncüleri ortadan kaldırarak rahat bir şekilde uykuya dalmanız sağlanır. Uyku kaliteniz de buna bağlı olarak artacaktır. Aşırı bir tüketim gerçekleştirilmemelidir. Uyku getiren bitkisel çay olarak en etkili olandır. Kediotu Çayı: Adet sancısı ya da sindirim sorunları yaşayanlar için son derece ideal bir çaydır. Kas ağrılarını ortadan kaldırarak rahat bir şekilde uyumanızı sağlar. Merkezi sinir sistemini etkileyen bir ot olduğu için her akşam kullanılmaması gerekmektedir. Şerbetçiotu Çayı: Rahatlatıcı bir şekilde etkisinin olması ile uykuya hızlı bir şekilde dalmanızı sağlar.

Uyku Getiren İçecekler

Günümüzde en fazla şikayet ettiğimiz durumlarında biri olarak uyku problemi karşımıza çıkar. Gece yatağa girdiğimiz andan itibaren uyku gelmemesi en büyük sorundur. Bilimsel olarak uykunun hızlı bir şekilde gelmemesi birçok sebebe bağlanmaktadır. Tam bilimsel olarak 85 tane uyku sorunun bulunduğu biliniyor. Bu durumlardan biri olarak karşınıza çıkacak olursa hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak sizin elinizdedir. Uykunun rahat bir şekilde gelmesi ve uykunun kaliteli bir hale gelmesi fiziksel ve ruhsal durumlara bağlanmaktadır.

Fiziksel durumları rahat bir şekilde çözümleyebileceğiniz gibi ruhsal durumlarında çözümleyebilirsiniz. Ancak bir çözüm bulmadığınız taktirde bir psikologdan yardım almanız son derece iyi olacaktır. Gün içerisinde aktif bir şekilde kullandığımız beynimiz yorulması ile sorunlar ortaya çıkar. Beynimizin dinlenmesi ise gün içerisinde sadece uykudan geçmektedir. Yatmadan önce yapmanız gereken durum ise ışıktan gözleriniz korumaktan geçer. Çünkü beyin bu duruma alışık değildir.

Işık beyaz bir şekilde size gelirse beyin hala gece olduğunu algılamayacaktır. Buda genetik durumun daha kötü bir duruma gelmesine sebebiyet verir. Bu duruma dikkat ettiğiniz taktirde ilk aşamayı gerçekleştirmiş olursunuz. Uykunun hızlı bir şekilde gelmesi için yapmanız gereken durumlardan bazıları ise içeceklerden de geçmektedir. Bizlerde sizler için uyku getiren içecekleri sıraladık;

Vanilyalı Süt: Sütün tam olarak uyku getirdiği bilinmektedir. Küçükken yatmadan önce içtiğimiz ılık sütler son derece faydalıdır. Daha faydalı bir hale getirmek için vanilyalı süt en doğru seçenek olacaktır. Çubuk halinde yer alan vanilyayı sütün içerisine koyarak tüketebilirsiniz. Ayrıca bu karışımın içine tarçın koyarak daha tatlı bir hale getirebilirsiniz. Bu tüketim işleminin yatmadan önce en az 30 dakika öncesinden ya da 1 saat öncesinden tüketmelisiniz. Papatya Çayı: Papatya çayının yatmadan önce tükettiğiniz taktirde son derece kaliteli bir uyku edinmiş olursunuz. Ayrıca papatya çayının içeresine nane atarak daha tatlı bir hale getirip içebilirsiniz. Kiraz Suyu: Taze bir şekilde sıkmış olduğunuz kiraz suyunu yatmadan önce tüketirseniz hem uykunuzun gelmesi daha hızlı olacaktır. Uykunuzun kalitesi de artacaktır. Vişne Suyu: Vişnenin genel olarak ekşi bir tadı bulunması ile sevmeyebilirsiniz. Bunun için kiraz suyu tüketebilirsiniz. Ancak kiraz sevmeyenler için ise vişne suyu da uykuyu olumlu bir şekilde etkilemektedir. Kediotu: Kediotu tam olarak uyku iksiri olarak bilinmektedir.