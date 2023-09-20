Geçtiğimiz yılın 28 Ağustos akşamı, trajik bir olay yaşandı. 5 katlı bir binanın ikinci katında meydana gelen bu olay, aile içinde büyük bir acıya yol açtı. Oturma odasında oynarken tabancayla hata bir şekilde ateş alan K.A.Ç., kazara kendi babası olan Gökhan Çimen'i vurdu.

Ailenin acı haberi polis ve sağlık ekiplerine bildirildi, hemen adrese sevk edildiler. Ancak ne yazık ki, Gökhan Çimen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Dört çocuk babası olan Çimen'in cenazesi, asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından anne ve çocuk K.A.Ç. ile birlikte emniyetteki prosedürler tamamlandıktan sonra serbest bırakıldılar.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Fatih Mahallesi Kurbanlı Caddesi'nde gerçekleşen olayda soruşturma kapsamında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan takipsizlik kararında, K.A.Ç.'nin olay anında sadece 12 yaşından küçük olduğu vurgulanarak, "Maktulün 2019 doğumlu oğlu K.A.Ç.'nin kazara ateş etmesi sonucu öldüğü, bu nedenle TCK'nın 37/1 maddesi uyarınca cezai sorumluluğunun olmadığı ve dolayısıyla ceza kovuşturmasının yapılamayacağı" ifade edildi.