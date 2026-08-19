İnegöl İcra Dairesi’nin 2026/1597 TLMT. sayılı dosyası kapsamında satışa çıkarılan taşınmaz, Orhaniye Mahallesi’nde bulunan 224 Plus Sitesi D Blok’taki 4 numaralı bağımsız bölüm.

Zemin katta bulunan meskenin 95,50 metrekare net, balkonlar dahil 118,50 metrekare faydalı ve 133 metrekare brüt kullanım alanına sahip olduğu belirtildi.

3+1 olarak kullanılan dairede salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-WC, WC, duş ve 2 balkon bulunuyor. Dairede laminant parke, seramik kaplamalar, PVC pencereler, çelik giriş kapısı ve panel radyatörlü ısıtma sistemi yer alıyor.

Beş bloklu site içerisinde bulunan taşınmazın ortak kullanım alanlarında peyzaj alanı, otopark, kapalı havuz/sauna ve çocuk oyun alanı bulunduğu kaydedildi.



Akpınar Caddesi ve Millet Caddesi'ne cepheli olan taşınmazın Hamzabey Caddesi'ne yaklaşık 1 kilometre, Uludağ Caddesi'ne ise 360 metre mesafede olduğu, İnegöl ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 3,8 kilometre uzaklıkta bulunduğu bildirildi.

Muhammen bedeli 5 milyon 200 bin TL olarak belirlenen taşınmazın KDV oranı ise yüzde 1.

İlk artırma 7 Ekim 2026 saat 10.35’te başlayıp 14 Ekim 2026 saat 10.35’te sona erecek. İlk artırmada satış gerçekleşmemesi halinde ikinci artırma 5 Kasım 2026 saat 10.35’te başlayacak ve 12 Kasım 2026 saat 10.35’te sona erecek.

SÜLEYMANİYE’DE 45 METREKARELİK DAİRE

İcra yoluyla satışa çıkarılan ikinci taşınmaz ise Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Caddesi'nde bulunuyor. 2025/3312 TLMT. sayılı dosya kapsamında satışa çıkarılan 18 numaralı bağımsız bölüm, 3 katlı beton binanın ikinci katında yer alıyor.

45 metrekare kullanım alanına sahip mesken; salon, mutfak, 1 yatak odası, banyo-WC ve balkondan oluşuyor.

Dairenin giriş kapısının çelik, pencerelerinin PVC ve çift cam olduğu, banyo ve WC duvarlarının fayans, oda zeminlerinin ise seramik kaplama olduğu belirtildi. Isıtmanın elektrikle sağlandığı taşınmazın bulunduğu binanın dış cephesinin sıva üzeri boyalı, ortak merdiven alanlarının ise mermer kaplama olduğu kaydedildi.

Ayrık nizam 3 kat konut alanında bulunan taşınmazın muhammen bedeli 3 milyon 500 bin TL, KDV oranı ise yüzde 20 olarak belirlendi.

İlk artırma 6 Ekim 2026 saat 14.00’te başlayıp 13 Ekim 2026 saat 14.00’te sona erecek. İkinci artırma ise 2 Kasım 2026 saat 14.00’te başlayacak ve 9 Kasım 2026 saat 14.00’te sona erecek.

Her iki taşınmaza ilişkin ayrıntılı görseller, artırma şartları ve detaylı bilgilere esatis.uyap.gov.tr üzerinden ilgili dosya numaralarıyla ulaşılabilecek.