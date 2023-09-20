İnegöl Belediyesi, 26 Eylül’de idrak edilecek Mevlid Kandili nedeniyle 24 Eylül Pazar günü çocuklara özel “Mevlid-i Nebi Çocuk Programı” düzenleyecek. Mevlid Kandili, gün boyu çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

İnegöl Belediyesi, bu yıl Mevlid Kandili kapsamında çocuklar için de özel bir hazırlık içerisinde. 26 Eylül Salı akşamı idrak edilecek Mevlid Kandili öncesi, 24 Eylül Pazar günü çocuklara özel “Mevlid-i Nebi Çocuk Programı” düzenlenecek. TRT Çocuk programcısı Hüseyin Goncagül de sevilen çocuk ilahileri ile etkinlikte yer alacak.

YARIŞMALAR, GÖSTERİLER, İLAHİLER…

“O çocukları çok severdi… Çocuklar da onu çok severdi…” sloganıyla düzenlenecek etkinlik, Pazar günü saat 13.30-16.30 arasında Atatürk Anıtı arkasında bulunan yeşil alanda gerçekleştirilecek. Mevlid-i Nebi Çocuk Programı kapsamında; TRT Çocuk programcısı Hüseyin Goncagül’ün sunumuyla sevilen çocuk ilahileri, Karagöz-Hacivat gösterileri, Nasrettin Hoca gösterileri, çocuk oyun alanları, ödüllü soru-cevap yarışmaları ve ikramlar olacak.

BAŞKAN TABAN’DAN DAVET

Belediye Başkanı Alper Taban, yapılacak etkinliğe ilişkin bir açıklama yaparak tüm ilçe halkını, özellikle çocukları programa beklediklerini söyledi. Mevlid Kandilinin Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in doğduğu gece olarak eda edildiğini kaydeden Başkan Taban, “Bizler bu özel gün kapsamında her yıl geleneksel kandil etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Ancak bu yıl çocuklarımız nezdinde de bir program icra etmek istedik. Bu düşünceyle Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz iş birliğinde bir dizi etkinliklerin yer aldığı güzel bir program hazırladık. Ben 24 Eylül Pazar günü 13.30 itibariyle tüm çocuklarımızı, ilçe halkımızı bu anlamlı organizasyona davet beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Şimdiden Mevlid Kandilimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

KANDİL GECESİ HELVA GELENEĞİ DEVAM EDECEK

Öte yandan, İnegöl Belediyesi 26 Eylül Salı Mevlid Kandili Gecesi kandil programları geleneğini de sürdürecek. Salı akşamı yatsı namazı öncesi OSB camisinde kasideler ve Kuran-ı Kerim tilavetleri okunacak. Ardından namaz çıkışı helva ikramı yapılacak.