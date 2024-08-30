30 Ağustos Zafer Bayramı, Kayapa'daki 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde düzenlendi.

Etkinlik, özel bir kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüş, Atlıçayır Bulvarı'ndan başlayıp Fatih Caddesi'ne kadar devam etti ve bando eşliğinde marşlar çalındı. Korteje, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yalçın Işıkyıldız, Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban ve çok sayıda davetli katıldı

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayan konuşmalar yaptılar.

30 Ağustos Zafer Mahallesi Muhtarı Halil Özçoban, konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini ve bu özel günün 102. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti. Ayrıca, zafer mücadelesinin 19 Mayıs 1919’da başladığını ve 30 Ağustos 1922’de zaferle taçlandığını vurguladı ve etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konser: Konuşmaların ardından, Muhtar Gurubu sahne aldı. Gurup, birbirinden güzel şarkılarla halkı coşturdu ve büyük alkış aldı.

30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikler, coşkulu bir kutlama ve zaferin anlamına uygun bir atmosfer sundu. Mahalle halkı, yapılan yürüyüş ve konserle zafer coşkusunu doyasıya yaşadı.