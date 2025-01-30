Kapalıçarşı ve kuyumcularda işlem gören altın çeşitlerinde fiyatlar şu şekilde:

Gram altın, alışta 3.157 TL seviyesinde işlem görürken satış fiyatı 3.195 TL olarak belirlendi. 22 ayar altın, 2.885 TL’den alınıp 3.041 TL’den satılıyor. 14 ayar altının alış fiyatı 1.717 TL, satış fiyatı ise 2.570 TL seviyesinde.

Çeyrek altın 5.173 TL’den alınıyor, 5.214 TL’den satılıyor. Eski çeyrek altın ise 5.078 TL’den alınırken, satış fiyatı 5.134 TL olarak kaydedildi.

Yarım altının alış fiyatı 10.346 TL, satış fiyatı ise 10.428 TL olarak açıklandı. Tam altın ise 20.628 TL’den alınırken, satış fiyatı 20.770 TL’ye yükseldi.