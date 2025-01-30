MARDİN (İGFA) - Mardin 1969 Spor, Türkiye Nesine 3.Lig 18.Hafta maçında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursa Nilüfer maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumunda Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, maçın taktiksel organizasyonlarıyla tamamlandı. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ulaş Ulusan, Bursa Nilüfer FK maçının zor bir maç olduğunu ve takım olarak bu maça konsantre bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Bursa'nın zor bir deplasman olduğunu fakat takımına güvendiğini kaydeden Ulusan, "Mardin 1969 Spor olarak çok iyi gidiyoruz. Son maçta da taraftarımız ve sayın Bakanımızın destekleriyle de çok güzel bir galibiyet aldık. Bu olumlu ivmeyi sürdürmek ve Mardin 1969 Spor taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Bursa'dan 3 puan alarak döneceğiz." dedi.

Mardin 1969 Spor, ligde 37 puanla 2.sırada bulunurken, Bursa Nilüfer 26 puanla 8.sırada bulunuyor. Maç, 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'te İbrahim Yazıcı Nilüfer Stadı'nda oynanacak.