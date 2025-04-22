31 Haftalık Bebek Boyutu

Bebek, hamileliğin 31.haftasında bir kuşkonmaz büyüklüğündedir. Yaklaşık 41,2 cm uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığındadır. Bebeğiniz o kadar büyüdü ki akciğerleriniz aşırı sıkıştığı için normal yürüyüşlerde bile nefes nefese kalıyorsunuz.

31 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

31 haftalık gebelik altı ay ve üç haftaya denk gelmektedir.

31 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğin 31. haftasından itibaren, zaten yaşadığınız semptomların çoğuna hâlâ katlanmak zorundasınız. Bazıları kötüye gidebilir, bazıları katlanılabilir duruma gelebilir. 31 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Nefes darlığı: Nefes alırken daha çok zorlanmaya başlayabilirsiniz. Kendinizi çok zorlamayın. Bebek için biraz egzersiz yapmak iyidir ancak dinlenmeniz gerektiğinde ihtiyacınız olduğu kadar mola verin.

Kırılgan tırnaklar: Tabi ki tırnaklarınız normalden hızlı uzuyor ve oldukça kırılganlar. Bazı anne adayları belirli yağlarla tırnaklarını nemlendirmeyi başarıyor. Bu ayrıca manikür-pediküre gitmek için de harika bir bahane olabilir.

Braxton Hicks kasılmaları: Braxton Hicks kasılmalarını hafifletmek için bol su için ve sık sık pozisyon değiştirin. Bu “deneme kasılmalarının” erken doğum eylemine dönüşmesini önleyecektir. Bazı hamilelik komplikasyonlarınız varsa veya ikizlere 31 haftalık hamileyseniz, erken doğum riskiniz daha yüksektir.

Göğüs akıntıları: Göğsünüzden akan sarı sıvı bebeğinizin ilk yemeği olacak. Buna kolostrum denir, vücudunuz büyük güne hazırlanıyor.

Sık idrara çıkmak: Mesaneniz de tıpkı akciğerleriniz gibi sıkışıyor. Bunu önlemek için yapabileceğiniz pek bir şey yok. Tuvalet molalarınızı günlük rutinlerinize ekleyin.

Sırt ağrıları: Doğum öncesi yoga bu durumu hafifletebilir.

Uyurken zorluk çekmek: Sırtınız ağrırken ve bir rahat pozisyon bulamazken uykusuzluk pek şaşırtıcı değildir. Tabi bunlara sürekli tuvalete gitmek gerektiğini de eklemek lazım!

31 Haftalık Gebelikte Annedeki Değişiklikler

Hamileliğinizin 31.haftasında yaklaşık 9 ila 13 kilogram almış olmalısınız. Eğer ikizlere hamile iseniz bu miktar yaklaşık 13 ila 19 kilogram olmalıdır.

31 haftalık karnınız ayakkabı bağlamak ve seks yapmak gibi günlük aktivitelerin önüne geçmeye başladı. Paytak paytak yürümeye başladınız mı?

31 Haftalık Gebelik Görüntüsü

31 haftalık gebelik sırasında cenin büyük beyin ve sinir gelişiminden geçiyor. Gözleri de gelişiyor. Artık ışığa tepki verebilir! Aslında, bebeğin beş duyusunun hepsi çalışır durumda.

Peki, bebeğin 31. haftadaki pozisyonu? Baş aşağı! En azından muhtemelen. Doktorunuz bir sonraki randevunuzda bu durumu kontrol edecektir.

Gebelik diyabeti gibi komplikasyonları olan veya ikizlere hamile kadınlar, bebek (veya bebekleri) kontrol etmek için 31. haftada ultrasona girebilir. Ama bu durumlara sahip değilseniz, muhtemelen ultrasona girmeyeceksiniz.

31 haftalık hamilelik esnasında bebeğin neye benzediğini bilmek için can attığınızı biliyoruz. Bazı meraklı anne-baba adayları hamileliğin sonraki dönemlerinde 3D / 4D ultrason yaptırmayı tercih ediyorlar.

3D / 4D ultrasonda, bebeğin yüzünün tamamını tek bir resimde görebilirsiniz. Evet, resim üç boyutlu. Dördüncü boyut zamandır, bebeğin ekranda 3 boyutlu şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Bu, 31 haftalık fetüsün göz kırptığını, başparmağını emdiğini ve hatta gülümsemesini veya kaşlarını çattığını görebileceğiniz anlamına gelir ve muhtemelen bir de videosunu alırsınız!

31. haftada 3D / 4D ultrason gerektirebilecek tıbbi durumlar da vardır. Ancak doktorunuz istemezse, bağımsız bir görüntüleme merkezinde yaptırma seçeneğiniz vardır. Bu durumda, 3D / 4D ultrason seçmeli bir prosedürdür. Bu nedenle sigortanız bunu kapsamayabilir.

Bebeğinizi görmek harika bir histir. Eğer gebelik görüntüsü istiyorsanız ve doktorunuz da buna izin veriyorsa, hemen yaptırın. Çok tatlı!

Gebeliğin 31. Haftasında Yapılacaklar

31 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Eğer evcil hayvanınız varsa gerekli hazırlıkları yapın

Erken doğum belirtileri hakkında bilgi alın

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