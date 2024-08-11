Yaklaşık 350 milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında Altınkale, Bahçeyaka, Çıplaklı ve Yeniköy mahallelerinde başlanan 76 km uzunluğundaki kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları sürüyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, her geçen gün nüfusu artan Döşemealtı ilçesinde Dünya Bankası finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II kapsamında, kanalizasyon şebeke hattı inşaatı gerçekleştiriyor. Yaklaşık 350 milyon TL’lik bütçeyle hayata geçirilen proje kapsamında Altınkale, Bahçeyaka, Çıplaklı ve Yeniköy mahallelerinde başlanan 76 km uzunluğundaki kanalizasyon şebeke hattı çalışmaları sürüyor.

Antalya’nın 19 ilçesinde alt yapı sorunlarını gidermek için önemli çalışmalar hayata geçiren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Döşemealtı ilçesinde de foseptik sorununu ortadan kaldırmak için kanalizasyon çalışması yapıyor. Dünya Bankası finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II kapsamında yaklaşık 350 milyon TL bedelli sözleşme ile hayata geçirilen proje kapsamında Altınkale, Bahçeyaka, Çıplaklı ve Yeniköy mahallelerinde çalışmalar sürüyor. Proje ile 18 ay içinde toplam 76 km uzunluğunda kanalizasyon hattı döşenecek. Bu hattın 63 km'si 200 - 600 mm çapında şebeke hattı, 13 km'si ise 200 mm çapında parsel bağlantı hattı olarak planlandı. Ayrıca, 160 mm çapında 480 m uzunluğunda terfi hattı ve bir adet menhol tipi hazır terfi istasyonu da inşa ediliyor.

MAHALLELERDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Proje kapsamında Altınkale Mahallesi’nde 200-600 mm çaplı toplam 21 bin 685 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 3 bin 730 metre uzunluğunda parsel imalatı, Bahçeyaka Mahallesi'nde 200 mm ve 300 mm çaplı toplam 4 bin 848 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 877 metre uzunluğunda parsel hattı ile bir adet menhol tipi hazır terfi istasyonu yapılacak. Çıplaklı Mahallesi'nde ise 200-400 mm çaplı toplam 2 bin 373 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 387 metre uzunluğunda parsel hattı imalatı, Yeniköy Mahallesi'nde ise 200-600 mm çaplı toplam 33 bin 932 metre uzunluğunda şebeke hattı ve 8 bin 052 metre uzunluğunda parsel imalatı gerçekleştiriliyor. Altınkale ve Yeniköy mahallelerinde dört ayrı ekip ile yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalar ile 76 km uzunluğundaki hattın 18 bin 950 metresi tamamlandı. Proje bittiğinde Döşemealtı bölgesinin kanalizasyon ihtiyacı büyük ölçüde karşılanacak ve altyapı hizmetlerinde önemli iyileşmeler sağlanmış olacak.