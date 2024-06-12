Doğuş Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan öğrenciler diploma sevinci yaşadı.

Doğuş Üniversitesi 2023-2024 akademik yılı mezuniyet töreni coşkuyla kutlandı. Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen mezuniyet törenine akademisyenler, öğrenciler ve aileler katılım gösterdi. Töreninin sunuculuğu Süper FM’in radyo programcısı Doğancan Özadlı üstlendi. Doğancan Özadlı’nın açılış konuşmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan’ın yaptığı konuşmayla devam etti. Özkan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili mezunlarımız, geleceğin liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve profesyonelleri olarak sizlerin ülkemize ve dünyaya katacağı değerleri görmek için sabırsızlanıyoruz. Her birinizin, aldığınız eğitimle büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Yolunuz açık, başarınız daim olsun."

DOU Dans Kulübü’nün sergilediği performansın ardından sahneye çıkan öğrenciler Doğuş Üniversitesi Mezuniyet Andını okudu. 4 bine yakın öğrenci kep atarak mezuniyet sevincini kutladı.