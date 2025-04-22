Ancak, bazı 4. Evre lenfoma tiplerinin tedavi edilebileceğini bilmek sizi rahatlatacaktır. Aslında geleceğiniz kısmen de olsa sahip olduğunuz 4. Evre lenfoma tipine de bağlıdır.

Lenfoma Çeşitleri

Lenfoma tek tip bir hastalık değildir, bir sürü lenfoma çeşidi vardır. Bu terim, lenfatik sisteminizde gelişebilecek bir grup kan kanserine atıfta bulunmak için kullanılmaktadır. Aslında iki ana lenfoma türü vardır:

Hodgkin lenfoma (NL)

Hodgkin olmayan lenfoma (NHL)

Lenfoma teşhisi konulduğu zaman, doktorunuz size hastalığınızın hangi evresinde olduğunuzu öğrenmek için bir takım testler yapacaktır. 4. Evre, lenfomanın en ileri evresidir. 4. Evre lenfomanın özellikleri, sahip olduğunuz lenfomanın alt tipine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Hodgkin lenfoma

Amerikan Kanser Derneği’nden (ACS) alınan verilere göre, ABD’de 2016 yılında yaklaşık 8.500 yeni Hodgkin lenfoma vakası teşhis edilmiştir.

Hodgkin lenfoma, özellikle hastalığın ilk evrelerinde kolaylıkla tedavi edilebilir. Hodgkin lenfoma tanısı koyulan tüm hastalar için bir yıllık hayatta kalma oranı yaklaşık % 92’dir. Hastalığın ilk 5 yıllık sürecinde hayatta kalma oranı ise yaklaşık % 86’dır. Hodgkin lenfomanın 4. Evresinde olan kişilerde hayatta kalma oranı ilk iki gruba göre biraz daha düşüktür. Fakat 4. Evrede bile bu kanser hastalığını yenebilmeniz mümkün.

Eğer Hodgkin lenfoma lenfatik sisteminizin dışındaki bir veya birden fazla organa yayılmış ise, bu durumda size hastalığın 4. Evresinde olduğunuz teşhisi konulur. Mesela kanser karaciğerinize, ciğerlerinize veya kemik iliğinize yayılmış ise hastalığın son evresindesiniz demektir.

Non Hodgkin Lenfoma (NHL)

Amerikan Kanser Derneği’ne (ACS) göre NHL, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm kanserlerin yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturuyor. Ülkede 2016 yılında 72,580 kişiye teşhis konulmuştur.

Birçok NHL alt tipi, B hücre tipi veya T hücre tipi NHL olarak sınıflandırılır. Alt tipler ayrıca, agresif (hızlı seyirli) veya indolent (yavaş seyirli) lenfoma olarak kategorize edilir.

Hodgkin dışı lenfomalardan (NHL) agresif gruba dahil olanlar daha hızlı gelişirler. Lösemi ve Lenfoma Derneği’ne (LLS) göre NHL’li kişilerin yüzde 60’ında hastalığın agresif alt tipleri görülür. Diffüz (yaygın) büyük B hücreli lenfoma (DLBCL) en yaygın agresif alt tiptir. DLBCL, Amerika Birleşik Devletleri’nde NHL’li kişilerin neredeyse yüzde 30’unu etkiler.

Indolent NHL ise yavaş hızda ilerleyen alt gruptadır. LLS’ye göre, ABD’deki NHL vakalarının yaklaşık yüzde 30’unu indolent NHL grubunda olan lenfomalar oluşturur. Foliküler lenfoma da, en sık rastlanan NHL tiplerinden birisidir.

Eğer NHL’niz lenfatik sisteminin dışına yayılmış ve de yakınında olmayan bir organa bulaşmış ise hastalığınız büyük ihtimalle 4. Evrededir. Ayrıca NHL kemik iliğinize, karaciğerinize, akciğerlerinize, beyninize veya omuriliğinize yayılmış ise, böyle bir durumda da büyük ihtimalle 4. Evredesinizdir.

4. Evre Lenfoma Belirtileri

4. Evre Hodgkin lenfoma ve NHL benzer belirtilere sahiptir. Belirtileriniz sahip olduğunuz lenfoma tipine ve etkilenen organlara göre değişiklik gösterebilir. 4. Evre belirtileriniz şunlar olabilir:

Yorgunluk

Gece terlemeleri

Sürekli tekrar eden ateşlenmeler

Kilo kaybı

Kaşıntı

Kemik ağrısı. Kemik iliğinizin etkilendiğine işaret olabilir.

İştah kaybı

Karın ağrısı

Karın şişmesi

Mide bulantısı

Kusma

Kabızlık. Dalağınız, bağırsaklarınız veya karnınızın diğer bölümleri etkilenmiş ise görülür.

Soluk borunuza ve üst ana toplardamarınıza baskı yapan tümörler varsa göğüs ağrısı, nefes darlığı veya öksürük gibi rahatsızlıklarınız olabilir.

4. Evre Lenfoma Tedavisi

Tedavi planınız sahip olduğunuz lenfoma tipine, etkilenen organlarınıza, sağlık durumunuza ve tıbbi geçmişinize göre değişiklik gösterecektir.

Hodgkin Lenfoma

Hodgkin lenfoma tedavisinde doktorunuz kemoterapi önerebilir. Kemoterapi tedavisi şu protokolleri ve ilaçları kapsar:

Doksorubisin, bleomisin, vinblastin ve dakarbazin ilaçlarını içeren ABVD kemoterapi rejimi . ABVD döngüsü altı veya daha fazla sürebilir.

. ABVD döngüsü altı veya daha fazla sürebilir. 12 haftalık Stanford V protokolü . Bu protokol, mekloretamin, doksorubisin, vinblastin, vinkristin, bleomisin, etoposid ve prednizon ilaçlarının bir karışımıdır.

. Bu protokol, mekloretamin, doksorubisin, vinblastin, vinkristin, bleomisin, etoposid ve prednizon ilaçlarının bir karışımıdır. BEACOPP rejimi . Radyasyon tedavisinden sonra yapılan bu rejim bleomisin, etoposid, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin ve prednizon ilaçlarını içerir.

. Radyasyon tedavisinden sonra yapılan bu rejim bleomisin, etoposid, doksorubisin, siklofosfamid, vinkristin, prokarbazin ve prednizon ilaçlarını içerir. Durumunuz ilk tedaviye beklenilen cevabı vermiyorsa, doktorunuz diğer ilaç kombinasyonlarını deneyebilir veya ilaçların dozunu biraz daha yükseltmeyi deneyebilir. Bu iki seçenekten başka kök hücre nakli de önerebilir.

Hodgkin Olmayan Lenfoma (NHL)

4. Evredeki diffüz büyük B hücreli lenfoma DLBCL’yi tedavi etmek için doktorunuz muhtemelen kemoterapi önerecektir. Örneğin, R-CHOP kemoterapi rejimini önerebilir. Bu, monoklonal bir antikor olan rituksimab ilavesi ile siklofosfamid, doksorubisin, vinkristin ve prednizon ilaçlarının bir kombinasyonunu ile oluşturulan bir kürdür. Bu ilacın uygulanması yaklaşık altı ay sürer.

Yavaş büyüyen (idolent) foliküler lenfomayı tedavi etmek için ise doktorunuz rituksimab ve kemoterapi ilaçları yazabilir.

4. Evre Lenfoma Yaşam Süresi

4.Evre lenfoma için öngörülen uzun vadeli olasılıklar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olarak değişecektir. Bu faktörler:

Lenfomanızın türü

Kanserden etkilenen organlar

Yaşınız ve genel sağlık durumunuz

Amerikan Kanser Derneği’ne göre, 4. Evre Hodgkin lenfoma için beş yıllık sağ kalım oranı kabaca yüzde 65’tir. 4. Evre NHL’li insanlar için beş yıllık sağ kalım oranı, NHL’nin alt tipine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişmektedir.

Doktorunuzdan hastalığınızın tanısı, tedavi seçenekleri ve uzun süreli görünüm hakkında daha fazla bilgi istemeyi unutmayın.

SONUÇ

Lenfoma için tedavi seçenekleri ve hayatta kalma oranları gün geçtikçe iyileşmeye devam etmektedir. Sahip olduğunuz 4. Evre lenfoma tipine göre kanserinizi tedavi edebilirsiniz. Kanseri tedavi edemeseniz bile, tedaviler hayatınızı uzatmanıza ve kalitesini artırmanıza yardımcı olabilir.