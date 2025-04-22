Burak Berk, Ferhat Bakgör ve Çamlıca Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, bayram için hazırladıkları gösterileri sahneledi.

3-6 yaş grubundaki öğrencilerin sahne performansları, izleyenlerden tam not aldı. Bayram coşkusuna ailelerin yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Okan Şahin ve Emre Karagöz ile belediye meclis üyeleri de ortak oldu. Programlar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp miniklerin sergilediği neşeli gösterilerle devam etti.

Küçük öğrenciler, marşlar ve şarkılar eşliğinde yaptıkları koreografilerle izleyicileri hem duygulandırdı hem de eğlendirdi. Program sonunda veliler, çocukların 23 Nisan’a özel hazırladığı resim sergisini gezerek bu anlamlı günü bir kez daha keyifle yaşadı.