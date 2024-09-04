Bursa'da altın fiyatları, Kapalı Çarşı ve serbest piyasada düşüşünü sürdürüyor. Kapalı Çarşı'da gram altının alış fiyatı 2.771,75 TL, satış fiyatı ise 2.806,23 TL olarak kaydedildi. Bu değerlerle gram altın, %0,55 oranında değer kaybederek 15,54 TL düşüş yaşadı.

Ons altın fiyatı ise 2.480,20 dolardan alıcı bulurken, 2.480,50 dolardan satılıyor. Bu değerlerde de %0,45 oranında bir düşüş gözlemleniyor.

22 ayar altının alış fiyatı 2.533,14 TL, satış fiyatı ise 2.673,14 TL olarak belirlenmiş durumda. 22 ayar altın, %0,54 oranında düşüşle 14,52 TL değer kaybetti.

14 ayar altın da benzer bir trend izliyor. Alış fiyatı 1.500,09 TL, satış fiyatı ise 2.318,73 TL olarak kaydedildi. Bu oranlarla 14 ayar altın, %0,43 oranında düşüşle 9,93 TL geriledi.

Çeyrek altının satış fiyatı ise 4.577 TL'ye düşerken, alış fiyatı 4.513 TL olarak açıklandı. Eski çeyrek altın ise 4.510 TL'den alıcı bulurken %0,53 oranında bir gerileme ile 24,00 TL düştü.

Yarım altın 9.054 TL'den alınırken, satış fiyatı 9.146 TL olarak belirlendi. Yarım altında %0,54 oranında bir düşüş yaşandı ve fiyat 50 TL geriledi.

Tam altın fiyatları da benzer bir düşüş eğilimi gösteriyor. Tam altının alış fiyatı 18.080 TL, satış fiyatı ise 18.235 TL olarak kaydedildi. Tam altın, %0,55 oranında değer kaybederek 100 TL düşüş gösterdi.