Eurasia Review'in haberine göre, Pakistan, Hindistan'ın suçlamalarına karşı Birleşmiş Milletler öncülüğünde ABD, Çin ve Türkiye'nin de dahil olduğu tarafsız bir uluslararası soruşturma talep etti. İslamabad yönetimi, bu süreçte en büyük desteği Türkiye'den bekliyor!

Hindistan ile yaşanan Pahalgam trajedisinin ardından Pakistan'ın Birleşmiş Milletler öncülüğünde ABD, Çin ve Türkiye'nin de yer aldığı tarafsız bir uluslararası soruşturma talebinde bulunduğu iddia edildi.

Eurasia Review'in haberine göre, Pakistan, Hindistan'ın suçlamalarına karşı Türkiye'nin terörle mücadeledeki deneyiminden yararlanmak istedi.

Dr. Sahibzada Muhammad Usman'ın kaleme aldığı makaleye göre, Pakistan, Hindistan'ın Pahalgam saldırısı sonrası "temelsiz suçlamalarına" karşı adil ve tarafsız bir soruşturma çağrısı yaptı. Pakistan, ABD, Çin ve Türkiye'nin de katılımıyla yürütülecek bir inceleme sürecinin gerçekleri ortaya çıkaracağını savundu.

Yazar Usman, "Hindistan’ın medya propagandasına son vermek ve gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamak için uluslararası toplumun devreye girmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Haberde, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki tecrübesinin böylesi uluslararası soruşturmalarda kritik önemde olacağına dikkat çekildi. Eurasia Review, "Türkiye'nin terörle mücadeledeki bilgi birikimi, karmaşık olayların analiz edilmesine büyük katkı sağlayabilir" yorumunu yaptı.

"Pakistan, Türkiye'nin bu süreçte teknik destek sağlamasını ve tarafsız bir denetim mekanizması kurmasını talep ediyor."

HİNDİSTAN KARŞI ÇIKACAK MI?

Öte yandan, Pakistan'ın bu uluslararası soruşturma çağrısına Hindistan'ın sıcak bakmadığı, suçlamaların bağımsız bir şekilde incelenmesini istemediği öne sürüldü. Usman, Hindistan'ın geçmişteki terör olaylarını milliyetçi duyguları körüklemek amacıyla kullandığını, bunun da tarafsız soruşturmalara karşı direnç oluşturduğuna dikkat çekti.