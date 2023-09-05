Bebeklik çağından çıkıp çocukluk çağına girerken çocuklarınızda sizi rahatsız edecek, şaşırtacak, üzecek davranışlar görebilirsiniz. Çocuklar 4 yaşına girdiği zaman büyümenin verdiği durumlarla birlikte normal olarak konuşmalarını artırır, kelime sayısını her geçen gün daha da çoğaltırlar. Sizden ayrı bir birey olarak kendilerini farkettikleri için çoğu duruma olumsuz tepki vererek istekleri üzerinden yoğunlaşırlar. Çocuklarda sıklıkla görülen inatlaşma, hayırlaşma ve hiç birşey bilmemelerine rağmen herşeye cevaplarının olması durumuna 4 yaş sendromu denir. Anne babaların bu çağdaki çocuklara karşı nasıl davranmaları gerektiğini bilmeleri gerekir.

4 Yaş Sendromunda Bilinmesi Gerekenler

Çocuklarda gelişim çağından itibaren sürekli olarak algılama yetenekleri artar. Kendinin, çevresinin, cinsel kimliğinin ve çevresinde olup bitenin farkına varırlar. Bu çağdaki çocuklarda kendi özbenliklerini anlamalarının yanında çevreyi de anlamlandırma çabası vardır. Hangi davranışların neye sebep olacağını bu yaşta edinilecek tecrübelerle öğrenilir. Bu sebeple bu yaştaki çocuklarda düşme ve yaralanma olayları daha sık meydana gelir. Tek başlarına koşmaları, hareket kabiliyetlerinin gelişmesi ve sizden ayrı işler yapmaları neticesinde istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Anne babaların, çocukların bu kendi başlarına iş yapma isteklerini olumsuz karşılamak yerine onların gözetiminde iş yapmalarını ve oyun oynamalarını sağlamaları gerekiyor. Çünkü ancak bu sayede hem motor gelişimleri hem de ruhsal gelişimleri olumlu bir şekilde tamamlanabilir.

4 Yaş Sendromunda Neler Olur

4 yaş sendromu yaşayan çocuklarda özellikle hareketlerinde serbestlik istemeleri neticesinde birçok istenmeyen kazaların oluşması görülebilir. Çocuklarda düşme, yaralanma ve bazı oyun kazaları genellikle bu yaşta oluşur. Artık büyüdüklerini anlamaları neticesinde sizi taklit etmeye kalkarlar. Bunun sonucunda evdeki mutfak eşyalarıyla daha çok oyun oynamak isterler. Çocuk erkekse babasını taklit eder ve onun davranışlarını alır. Bu yaştaki çocuklarda kendi cinsleriyle anlaşamama sorunu ortaya çıkar. Daha çok karşı cinsten anlaşmaları ve karşı cinsle oyun oynama hisleri oluşur. Ayrıca şaşıracağınız diğer davranışlar içine girmenize de neden olabilirler.

4 Yaş Sendromu Yaşayan Anne Babalar Ne Yapmalı

4 yaş sendromu yaşayan anne babalar öncelikle çocuklarıyla artık büyük insan gibi konuşabilirler. Onların anlayacakları dilden anlatmaları ve hareketlerinin sonuçlarının ne olduğunu tatli dille göstermelidir. Bu sendromu yaşayan çocuklarda sürekli bir inatçılık ve size karşı gelme durumu olabilir. Çocuk anne ve babanın ilişkini kıskanıyor ve bu kıskanma neticesinde bu davranışlara giriyor olabilir. Bu davranış kalıplarını düzeltmek için çocuğunuzu anlamanız gerekiyor. Herşeyden önce bu dönemin geçici olduğunu bilmeli ve çocuğunuza karşı sabırlı olmalısınız. çocuğunuza göstereceğiniz sabır size olan güvenini artıracak ve hatalı davranışlarının cezasını görecektir. Onlara kızmak, bağırmak ve zorla yaptırmak yerine serbest bırakmalı ve sizin istemediğiniz davranışların neticesini görmesini sağlamalısınız.