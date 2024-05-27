Sakarya’nın Sapanca ilçesinde kaçak veya mevzuata aykırı su kullanan bungalov işletmelerine yönelik denetimlerde gerginlik yaşandı. 4 yıldır su faturası ödenen ve aboneliği bulunan bir bungalovun suyunu mevzuata aykırı kullanım sebebi ile kesmeye gelen SASKİ ekipleri ile işletmeci arasında saatler süren gerginlik yaşandı. İşletme sahibinin bungalovu yakacağını söylemesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edilirken, bungalovun suyu saatler süren olayların ardından polis eşliğinde kesildi.

Sakarya Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarını korumak için Sapanca ilçesinde kaçak veya mevzuata aykırı su kullanan bungalov ile benzeri işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler yaklaşık 4 gündür kaçak su kullandığı tespit edilen tesislere tutanak tutarak, su kullanımını engelledi. Denetimlerini polis eşliğinde sürdüren ekipler, Sahil Caddesi üzerinde bulunan bungalov işletmecileri ile karşı karşıya geldi. 4 yıldır su faturası ödediği ve aboneliğinin bulunduğunu söyleyen bungalov işletmecisi Kurtuluş Tantan, işletmesinde herhangi bir usulsüzlük olmadığını ve SASKİ’nin denetimden önce kendisine herhangi bir tebligat gönderilmediğini iddia etti. İşletmeye polis eşliğinde girmek isteyen SASKİ ekipleri ile bungalovcular arasında gerginlik yaşandı.

Caddenin tapulu alanını araç trafiğine kapattı

Bu sırada işletmeci Kurtuluş Tantan, caddenin tapulu yeri olduğunu belirttiği alanı araç trafiğine kapattı. Durumun büyümesi üzerine ise olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saatlerce sularının kesilmemesi için direnen işletmeciler, ellerindeki faturaları göstererek usule aykırı bir davranışta bulunmadıklarını aktardı. SASKİ’nin ellerinde suyu kesmek için gerekli belgenin olmadığını da iddia eden işletmeciler, sularının kesilmemesi için saatlerce bölgeden ayrılmadı.

Bungalovu yakacağını söyledi

Bölgeye gelen Sapanca Belediyesi zabıta ekipleri ile Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı Şevki Burak Koç ise suyun kesiminin yapılacağı bölgede adeta etten bir barikat kurarken, işletme sahiplerinden biri suyun kesilmesi durumunda bungalovu yakacağını söyledi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi de sevk edildi. Devam eden olayların yaşandığı adrese gelen Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin de polis yetkilileriyle durumun düzeltilmesi hususunda görüştü. Saatler süren ikna çalışmaları ve polis ekiplerinin ikazlarının ardından çevik kuvvet eşliğinde SASKİ ekipleri işletmenin suyunu kesti. Konuya ilişkin CİMER’e de başvuran birçok bungalov işletmecisi, daha sonra konuyu görüşmek üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne gitti.

“Abonelikleri bulunan işletmelerin de suları kesilmeye başlanıldı”

İşletmeciler adına konuşan Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) Başkanı Ali Safa Alaçam, “Türkiye’de bungalov konaklama türünde turizmin merkezi olan Sapanca’da çevik kuvvet, polisler, SASKİ görevlileri eşliğinde kapı kapı gezilerek misafirler içeride olmasına rağmen sular kesiliyor. İnsanlar mağdur ediliyor, çoluk çocuk dışarıya çıkıyor. Esnaf burada ekmek parası derdindeyken bazı insanlar ne amaçla olduklarını bilmediğimiz bir eylem gerçekleştiriyor. Bazı işletmelerde abonelik yok fakat su saatleri bulunmaktadır. Abonesi olmayıp su saati bulunan işletmelerin hepsine zaten kullandıkları su miktarı kadar faturalar kesilip ödenmiş bulunmaktadır. Daha sonrasında bugün itibariyle normal aboneliği olanları, park bahçe aboneliği olanların da suları kesilmeye başlandı. Biz zaten bu abonelerimiz de yine aynı sistemle tür farkı uygulanarak kendilerine çıkartılan faturaları ödemişlerdi” dedi.

“Ticari faturalandırılmış bir meblağ, fakat ona rağmen su kesilmeye çalışılıyor”

Bölgeye gelen ekiplerin ellerinde resmi hiçbir tebliğ ve karar olmadığını ifade eden Alaçam, “Buradaki işletmemizde de su faturasının üzerinde iş yeri yazıyor. Ödediği meblağ zaten ticari faturalandırılmış bir meblağ. Fakat ona rağmen su kesilmeye kalkılıyor. Ellerinde hiçbir resmi tebliğ yok, hiçbir karar yok, bizlere ulaştırılan bir şey yok. Çevik kuvvet, polis geziyorlar. Bir turizm merkezinde bunun yapılmasını biz kabul etmiyoruz. İnsanların ekmek paralarıyla oynanmasını kabul etmiyoruz. Onun haricinde de hukuksal olarak yapılan bu işlemlere karşı avukatlarımız hızlıca gerekli davaları yürütmeleri başlatacaklar. Burada binlerce aile bu işten ekmek yiyor ve biz kesinlikle bedava su kullanmıyoruz. Tam aksine herkesin ödediği bedelin yüzde 30 fazlasını ödüyoruz. Bu bölgedeki işletmelerimiz 3-4 yılı aşkın süredir buradalar. Bunların bir önceki dönemde verilen belediye tarafından resmi iş yeri ruhsatları var, vergilerini ödüyorlar, su faturalarını ödüyorlar, gaz faturalarını ödüyorlar, elektrik faturalarını ödüyorlar. Su zaruri ihtiyaçtır, avukatlarımız bu konuyu inceliyorlar. Resmi aboneliği olan bir yeri özellikle kesme şansları yok. Bize tebliğ etsinler, biz gerekli işlemi yapacağız” diye konuştu.

“Hiçbir şekilde kayıp-kaçak kullanımı tasvip etmiyoruz”

Alaçam, “Buralar tarlaydı zaten, önceki dönemlerde o gaye ile kullanılıyordu. Daha sonra burada böyle bir gelişim gösterilince bu tarz konaklama türleri ortaya çıktı. Sonra da mevcut sularını kullandılar. Öncesinde de gerekli kurum gelip, zaten aradaki farkları sürekli fatura edip esnaflarımıza ödettiler. Buradaki sıkıntı ne? Parasını fazlasıyla tahsil ettiğiniz bir yere gelip şimdi suyunu kesiyorsunuz. Önemli olan da şu; tekrar söylüyorum hiçbir şekilde kayıp kaçak kullanımı tasvip etmiyoruz. Biz eğer bu durumda zorda olan insanlar varsa bunları da aboneleştirerek düzenli bir şekilde ödeme yapmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Su faturalarımız ödeniyor, hiçbir eksiğimiz yok”

Elindeki su faturasını gösteren ve 4 yıldır aynı yerde işletmecilik yaptığını belirten Kurtuluş Tantan, “4 senedir bu işletmenin içinde turizmle ilgileniyoruz. Su faturalarımız ödeniyor, hiçbir eksiğimiz yok. Elektriğim, doğalgazım hepsi ticari su ile ilgili bir bilgimiz olmadığından dolayı 4 senedir bu şekilde kullanıyoruz ve hiçbir şekilde bilgilendirilmedik. Hepsini yerine getirmek için elimizden ne geliyorsa yapmak için varız. Bundan 5-6 gün önce Sakarya Büyükşehir Belediyesi yazıyordu arabalarda geldiler. ‘Su saatine bakabilir miyiz’ dediler, ‘Tabii ki efendim sıkıntı yok’ dedim. Hatta kapağı açtım, ‘Çok güzel, kutu yapmışsınız, saati güzel dışarı koymuşsunuz, her şeyiniz olumlu’ dedi. Resim çekti bir şeyler yaptı ben de, ‘Ne olarak yapıyorsunuz bunu’ dedim, ‘Saat kontrolü yaptık’ dedi. Daha sonrasında ben mobil bankacılığım üzerinden 48 bin lira su faturasının olduğunu gördüm ama benim hiç su fatura borcum yok. Bir senelik katma değeri yükselterek ticari olarak bana 48 bin lira da ayrıyeten su faturası yansıtmışlar. Su saatim var, sayaç numaram var, tesisimde eksiğim yok. Turizm belgemden tutun, doğalgazından, suyunun kanalizasyonuna hepsi bağlı. Olumsuz bir şeyim yok. Ayrıyeten bugün gelip bir de benim içeride dört evim doluyken suyu şu anda kapattılar hiçbir bilgilendirme olmadan” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir evrak veya kağıt vermediler”

Yaşananların ardından tapuda özel mülkü olan yolu araç trafiğine kapattığını belirten Tantan, “4 sene önce belediyeden içeri elektrik alabilir, su alabilir diye bize evrak verdiler. SASKİ’nin parasını yatırdık, başvurduk geldiler taktılar. O günden beri bana gelip de kimse senin suyunda bu yazacak veyahut da bu olacak bir evrak, bir kağıt hiçbir şekilde vermediler. Ben de bu şekilde tapuda özel mülküm ve belediyeye verilmiş özel mülkümüz, bahçemizi geri çekmişiz, tapudan düşülmemiş ve hiçbir şekilde karşılığı alınmamış. Biz de bu şekilde yolu kadastro ölçümleriyle bu dakikadan itibariyle kapattım. Her şey usullü 4 senedir burada su faturası da ödeniyor, doğalgaz da ödeniyor, elektrik de ödeniyor, çöp vergisi de ödeniyor. Her şeyimiz ödeniyor. Mağdur durumdayız” dedi.