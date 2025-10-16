40 bini aşkın işyeri arasından yapılan değerlendirmede, belirli kriterleri karşılayan kurumlara verilen ödül bu İSKO fabrikasına verildi. Ödülü İSKO adına Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici ve Uzman Yönetici Ayşenur Özger Kızıltaş'a aldı.

Konuyla ilgili İSKO’dan yapılan açıklama da şu ifadelere yer verildi;

“Kariyer.net İnsana Saygı Ödülü Hakkında;

Kariyer.net tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen İnsana Saygı Ödülleri, İşyerlerinin adaylara göstermiş olduğu insan odaklı özenli yaklaşım ve işe alım süreçlerindeki profesyonellikleri esas alınarak verilmektedir.

40 bini aşkın işyeri arasından yapılan değerlendirmede, yalnızca belirli kriterleri karşılayan sınırlı sayıdaki kurum bu ödüle layık görülmektedir.

2024 yılı için İSKO olarak biz bu ödüle layık görüldük. İşyeri yönetimimize desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Ödülü İSKO işyeri adına Personel Kıdemli Müdürü Sedat Binici ve Uzman Yönetici Ayşenur Özger Kızıltaş'a takdim edildi.”