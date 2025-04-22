Şimdi, yatmadan önce cep telefonunuzun tam olarak şarj edildiğinden emin olmak ve aracınıza yakıt doldurmak gibi sizin için son dakika teferruatı olan bazı hazırlıkları yaptığınızdan emin olun. Hamileliğin 40. haftasında bazı anne adayları, sularının gece yarısı gelmesi ihtimaline karşı yataklarına su geçirmez bir yatak örtüsü serer. Bu türden bir hazırlık yapmanız elbette bir zorunluluk değil ancak özellikle bebeğiniz dünyaya geldiğinde sütünüzün gelmesi, bebeğinizin tuvaletini yapması gibi ilgilenmeniz gereken başka sorunların olabileceğini göz önünde bulundurursanız, bu hiç de kötü bir fikir değil. Hamileliğin 40. haftası zihinsel olarak sizin için zor olabilir çünkü karnınıza her sancı girdiğinde bebeğin ne zaman doğacağı ve ne zaman ona sahip olacağınız ile ilgili soruları sürekli kendinize sorar ve bu soruların cevaplarını kendinizce bulmaya çalışırsınız. Öncelikle stres yapmamaya çalışın ve bebeğin hazır olduğunda doğacağından emin olun. Çünkü vücudunuz uzun zamandır beklediğiniz doğum zamanının geldiğine dair doğru sinyalleri verecektir, bundan kesinlikle şüpheniz olmasın.

40 Haftalık Bebek Boyutu

Hamileliğinizin 40. haftasında bebeğiniz neredeyse bir karpuz büyüklüğüne ulaşmıştır. Resmi olarak tam gününü tamamlamış ortalama bir bebek, baştan ayağa kadar yaklaşık 51,3 cm uzunluğunda ve 3,45 kilo ağırlığındadır.

40 Haftalık Gebelik Kaç Aylıktır?

40 haftalık hamilelik tam tamına 9 aya denk gelmektedir. Söylemesi kulağa ne kadar hoş geliyor, değil mi? Dile kolay, tam 9 ay! Bunu siz başardınız ve bebeğinizi kucağına almayı da en çok siz hak ediyorsunuz!

40 Haftalık Gebelik Belirtileri

Hamileliğinizin bu son haftalarında, daha önceki haftalarda yaşadığınız aynı belirtiler muhtemelen devam edecektir. Ancak, asıl odaklanmanız gereken şey bu semptomları yaşamaya devam ederken bebeğinizi doğuruncaya kadar biraz daha dişinizi sıkmaktır. 40 haftalık gebelik belirtileri şunlardır:

Bacak krampı: Bacak kramplarının uykunuzda sizi perişan etmesini önlemek için baldırınıza ve dizinizin arkasındaki kirişlere (hamstring) yapışın ve onları gerdirin. Kesinlikle işe yarayacaktır.

Pelvik baskı. Bebeğiniz pelvisinizde (kasık boşluğu) muhtemelen önceki hafta bulunduğu konumdan daha aşağıya düşmüştür. Bu da, pelvik boşluğunuzdaki rahatsızlığınızı daha da kötüleştirecek ve size dayanılmaz bir acı verecektir.

Uyku problemi: Eğer bu hafta içinde uyumakta zorluk çekerseniz kalkıp başka bir şeyler ile meşgul olmanızın herhangi bir sakıncası yok. Örneğin, kitap veya dergi okumak, bir şeyler yazmak gibi sakinleştirici aktiviteler yapmaya devam edin. Sakın ola dondurucuyu temizlemek, internetten açacağınız videolar eşliğinde zumba yapmak gibi sizi yorucu işler yapmaya kalkışmayın. Bolca dinlenin!

Yorgunluk: Yeterince uykunuzu alamadığınız için doğal olarak dinlenemiyorsunuz. Ancak bunun üstesinden gelmek için herhangi bir çözüm yolunuz olamayacağı için, uygun bulduğunuz herhangi bir yerde fazladan bir şekerleme yapıp gizlice dinlenebilirsiniz. En azından rahatlamak için kendinize biraz zaman ayırın.

Kasılmalar: Bu Braxton Hicks denilen yalancı doğum kasılmaları eninde sonunda gerçek doğum sancılarına dönüşecektir. Bu yüzden eğer bu kasılmaları şu anda oldukça fazla yaşıyorsanız, aralarında ne kadar süre olduğunu görmek için dakika tutmaya başlayın. Eğer kasılmaların süresi gitgide birbirine yakınlaşırsa, doğumun erken bir aşamasında bulunuyorsunuz demektir. Derhal doktorunuzu arayın!

Anksiyete: Bebek burada doğacak, şurada doğacak veya doğduğunda şurada uyusun burada kalksın gibi şu an için önemi olmayan konular ile zihninizi yormayın! Hamileliğinizin son haftalarını yaşarken bunun tadını çıkarın ve stres yapmamak için elinizden geleni yapın.

40 Haftalık Gebelikte Doğum Belirtileri

Şu anda içinde bulunduğunuz 40. Haftaya kadar herhangi bir doğum belirtisi tecrübe etmemiş olabilirsiniz. Fakat çok yakında bahsi geçen doğum belirtileri sizi yoklamaya başlayacaktır. Hafif bir rahatsızlık vermekten daha ileri gider derecede fazla sancı varsa ve bu sancılar düzenli aralıklarla gelmeye devam ediyorsa, vakit kaybetmeden doktorunuzu arayın.

Doğum belirtisi olabilecek ve dikkatle takip etmen gereken diğer 40 haftalık hamile belirtilerini merak ediyor musunuz? Bunlardan bir tanesi iç çamaşırında amniyon sıvısı sızıntısı veya akışının olmasıdır. Bu, amniyotik kesesinin yırtıldığı ve amniyon suyunun boşalmaya başladığı anlamına gelir. Bunun muhtemelen fark edeceksiniz, çünkü bu akıntı normal bir akıntıya benzemez; sulu, akışkan ve durdurulamaz bir akıntıdır. Belki ilk başta bunun çiş olduğunu düşünebilirsiniz, ama sonra fark edeceksiniz. Müjde, doğumunuz an itibari ile başladı. Derhal doktorunuzu arayın!

39 Haftalık Gebelikte Doğum Sancısı Nasıl Olur?

40. haftalık gebelik dönemindeyseniz sabırsızlanıyor olabilirsiniz çünkü bu haftanın son hamilelik haftanız olması gerekiyordu! Aynı zamanda doğal yöntemler kullanarak doğumun nasıl teşvik edileceğini merak ediyor da olabilirsiniz. Bunun için uzun yürüyüşlere çıkmanızı ve seks yapmanızı öneririz. Çünkü her ikisi de size eğlenceli gelebilecek aktivitelerdir ve vücudunuzun doğal olarak doğuma başlamasına sebep olabilir. Eğer akupunkturu denemek istiyorsanız, tıbben ispat edilemese de güvenli olduğu birçok uzman tarafından kabul edilir. Ancak, bitkisel takviyeler almanızı veya Hint yağı içmenizi kesinlikle tavsiye etmeyiz. Çünkü doktorlar bu yöntemlerin güvensiz olduğunu ve doğumun başlamasına muhtemelen hiçbir şekilde faydası olmayacağını söylüyor. Meme uçlarını uyarmanın doğuma neden olabileceğini duymuş olabilirsiniz, belki işe yarayabilir. Ancak, doktorlar bunun denemenizi bile önermiyor. Aslında, meme ucu uyarılması çok güçlü kasılmalara neden olabilir. Bu da, bebeğinizin hayatını tehlikeye atabilir. Bize sorarsanız hiç denemeyin çünkü buna değmez!

Doğum tarihine geldiğinize göre, doktorunuz sizinle tıbbi olarak doğumu başlatma konusunu konuşabilir. Bunun gerekip gerekmediği, bebeğin durumunun içeride nasıl olduğu ile yakından alakalı olacaktır. Komplikasyonlarınız varsa veya 40 haftalık ikiz bebeklere hamileyseniz, doktor doğumu başlatmayı kararlaştırabilir. Bebeğiniz tamamen sağlıklıysa ve komplikasyonunuz yoksa indüksiyona ihtiyacınız olmayabilir ve bir süre daha dişinizi sıkmaya devam edebilirsiniz. Bu süre birkaç gün olabileceği gibi birkaç hafta da olabilir. Ancak normal şartlarda gelecek hafta sonuna kadar doğal olarak doğum sürecine girme ihtimaliniz yüksek.

Bununla birlikte, bebeğiniz gerçekten hazır olana kadar beklemeniz gerektiğini bilmek gönlünüzü ferahlatmak adına faydalı olabilir.

40 Haftalık Gebelik Görüntüsü

40 haftalık fetüsünüzün saçı ve tırnakları uzamaya devam ediyor. Ayrıca, 40. haftadaki bebeğiniz akciğer gelişimini de bütün hızıyla sürdürüyor.

40. haftaya ulaşıp resmi olarak hamileliğinizi tamamladığınızda doktorunuz size biyofiziksel profil testi yapmak isteyecektir. Eğer biyofiziksel profil testinin ne olduğunu soracak olursanız, bu test iki aşamalı bir testtir. İlk etapta bebeğinizin kalp atışlarının nasıl tepki verdiğini görmek için bebeğin hareketinin ve sizin kasılmalarınızın izlendiği bir teste tabi tutulacaksınız. Bununla birlikte karnınızdaki amniyon sıvısı seviyesinin hangi düzeyde olduğunu görmek için 40 haftalık ultrasonunuz çekilecektir.

Testin sonuçları ve 40 haftalık ultrasonunuzun sonuçlarına göre, eğer doktorunuz bebeğin dışarı çıktığında rahim içindeki (utero) durumundan daha iyi olacağını düşünürse indüksiyon (doğumu başlatma) isteyebilir. Ancak, her şey yolunda görünüyorsa beklemeye devam edeceksiniz! Belki içinizden “Hey, ufaklık. Sonsuza dek orada kalamazsın!” diye serzenişte bulanabilirsiniz!

Gebeliğin 40. Haftasında Yapılacaklar

40 haftalık gebelik sırasında yapılacaklar aşağıdaki gibidir:

Doğum bu hafta gerçekleşmez ise 41. Hafta doğum öncesi ziyaretinizi şimdiden ayarlayın

İndüksiyon seçenekleri hakkında doktorunuzla konuşun

Doktorunuz sipariş ederse, stressiz bir testini yaptırın.