Mardin'de polis ekipleri 5 ayrı suçtan 47 yıl hapis cezası ile aranan cezaevi firarisini yakaladı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Polis ekipleri firari suçluların sokaklardan temizlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalarda Artuklu ilçesinde;

–"Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık",

–"Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle ya da Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık”,

–"Resmi Belgede Sahtecilik",

–"Çekle İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme" ve

–"Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" olmak üzere 5 ayrı suçtan toplam "47 yıl 10 ay" kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi şahsı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.