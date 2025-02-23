Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), çalışanların kamu emekliliği dışında ek birikim yaparak ikinci bir maaş alma imkanı sağladığı yenilikçi bir emeklilik modelidir. İşçi, işveren ve devlet katkılarıyla desteklenen bu sistem, emeklilik maaşlarına ek güvence sunmak için geliştirilmiştir.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Nedir?

Emekli maaşlarına ilişkin artan talepler sonrasında hükümet, yeni çözümler geliştirmeye karar verdi. TES, kamu emekliliğine ek olarak çalışanların bireysel birikim yapabilmelerini sağlayarak, emekli olduklarında ikinci bir maaş alabilmelerine olanak tanır. Bu sistem, işverenlerin de katkı sağladığı bir model olup, devlet desteğiyle ek birikim oluşturulacak. Bu sayede, orta ve düşük gelirli çalışanların emeklilik döneminde daha konforlu bir yaşam sürmeleri hedefleniyor.

Çift Maaş Nasıl Elde Edilecek?

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sayesinde çalışanlar, mevcut kamu emeklilik maaşlarının yanı sıra TES'ten ek bir maaş alabilecek. SGK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı'ndan emekli olanlar, mevcut maaşlarını almaya devam ederken, TES'e dahil olanlar emeklilik dönemlerinde ikinci maaş hakkına sahip olacak. Bu sistem, erken emeklilik imkanları sunacak ve emekli olan herkes çift maaş alma fırsatına sahip olacak.

TES’ten Kimler Yararlanabilecek?

Bu sistemden tüm sigortalı çalışanlar yararlanabilecek. Özellikle 4A, 4B ve 4C kapsamındaki çalışanların dahil edilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanlar, yeni işe başlayanlar, sigortalı işçiler ile özel sektör ve kamu çalışanları da sisteme katılabilecek. Katılım zorunlu olmayacak, ancak sisteme dahil olanlar uzun vadede mali güvence sağlayacak birikim yapma imkanına sahip olacak.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi Ne Zaman Başlayacak?

Yeni sistemin yakında TBMM'ye sunulması bekleniyor. Hükümet yetkililerinin açıklamalarına göre, düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanıp 2025 itibarıyla yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Çalışmalar tamamlandığında sistemin kapsamı genişletilerek daha fazla çalışanın bu fırsattan yararlanması sağlanacak.

TES ile BES Arasındaki Farklar Nelerdir?

TES, bireysel emeklilik sisteminden farklı olarak işveren katkısının bulunduğu bir modeldir. Bu sistemde çalışanlar, işveren katkısı ile daha yüksek ek maaş alma hakkına sahip olurken, bireysel emeklilik sisteminde işveren katkısı bulunmadığı için çalışanlar sadece kendi birikimlerine ve devlet desteğine güveniyor. TES, işveren katkısıyla daha güçlü bir finansal güvence sunacak.

TES ile Kimler Çift Maaş Alabilecek?

Yeni sistem yürürlüğe girdiğinde, 49, 50, 51 ve 53 yaşında emekli olanlar da ek maaş hakkına sahip olacak. TES’in uygulanmaya başlamasıyla çalışanlar, emeklilik sonrası daha güvenli bir ekonomik geleceğe kavuşacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan duyurular takip edilerek, sistemin başvuru süreci ve detayları hakkında güncel bilgilere ulaşılabilecek.