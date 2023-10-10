Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere Kasım ayında bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeneceğini açıkladı. Peki 5 bin TL ödemeden emekliler nasıl yararlanacak? Detaylar haberimizde...ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada emeklilere tek seferlik ödeme yapılacağını belirtti. Emeklilerin çektiği sıkıntıları bildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede yaptıkları değerlendirmenin ardından emeklileri rahatlatacak yeni karar aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdıklarını, ödemelerin Kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerin hesabına yatırılmış olacağını belirterek, emekli olup fiilen çalışmaya devam edenlerin bu düzenlemenin dışında bırakılacağını kaydetti.

Erdoğan’ın verdiği bilgiye göre, ödemeden yaklaşık 12.2 milyon emekli yararlanacak ve toplam maliyeti 61 milyar lira olacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre Temmuz ayı itibarıyla dul ve yetimlerle birlikte toplam emekli sayısı 15 milyon 467 bin, dosya bazında emekli sayısı ise 14 milyon 667 bin kişi. Emeklilerden 1 milyon 776 bini sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam ediyor. Ayrıca SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’ndan emekli olduktan sonra BAĞ-KUR’a tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler bulunuyor. BAĞ-KUR’lu olarak çalışmaya devam eden emeklilerden SGDP alınmıyor ancak bunların çalışmaya devam ettikleri SGK’ya bildiriliyor. Bu şekilde emekli olduktan sonra fiilen çalışmaya devam edenler 5 bin liralık ödemeden yararlanamayacak.

Emekliye 5 bin lira ödenmesine ilişkin 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılacak.

Kanunun önümüzdeki günlerde hızla TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) almakta olan kişiler 5 bin liralık ödemeden yararlanacak.

Ayrıca, SGK’dan aylık almakta olan şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bunların hak sahipleri ödemeden yararlanacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Ölen eşinden veya anne – babasından dolayı dul ve yetim aylığı alanlara hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si başlanmış dul eşe 2 bin 500 TL, yüzde 75’i bağlanmış dul eşe ise 3 bin 750 TL ödenecek. Ölen kişiden dolayı eşine ve iki çocuğuna ölüm aylığı bağlanmışsa eşe 2 bin 500 TL, çocuklarına ise kişi başına bin 250 TL ödeme yapılacak.

BİRDEN FAZLA EMEKLİ AYLIĞI ALANLARA TEK ÖDEME

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan birden fazla emekli aylığı alanlar bulunuyor. Hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de eşinden dolayı ölüm aylığı alanlar olduğu gibi eşinden ve anne-babasından ölüm aylığı bağlanmış kişiler bulunuyor.

Bunlara 5 bin liralık ödeme, sadece en yüksek ödemeye hak kazandıkları tek dosya üzerinden yapılacak. Örneğin kendisi de emekli olan ve aynı zamanda dul aylığı alan kişiye, sadece kendi emekliliğinden dolayı 5 bin TL ödenecek. Ölen eşinden dolayı yüzde 50 oranında aylık bağlanmış bir kadın aynı zamanda babasından dolayı yüzde 25 oranında yetim aylığı alıyorsa, sadece eşinin aylığındaki oran üzerinden 2 bin 500 TL alacak.