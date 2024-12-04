Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekim ayında ilk kez yayımlamaya başladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncellemeye devam ediyor. Bugün yapılan eklemelerle listeye önemli bir güncelleme yapıldı ve sağlığa zararlı, tüketiciyi yanıltıcı içerikler barındıran 5 yeni zeytinyağı markası sosyal medyada gündem oldu.

HANGİ MARKALAR LİSTEDE?

Yayımlanan listede, marketlerde ve e-ticaret platformlarında satışı yapılan 4 zeytinyağı markasının usulsüz ürün kullandığına dair bilgiler yer aldı. Bu markalar ise şu şekilde sıralandı:

- SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. tarafından üretilen Bizim Ayvalık markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- HİLAL HAYVANSAL ÜRÜNLER tarafından üretilen Ayvalık markasına ait 2 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- MALATYA PAZARI tarafından üretilen Mudanya Köy Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı

- E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ tarafından üretilen Milas Koop markasına ait 5 litrelik natürel sızma zeytinyağı