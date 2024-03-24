Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda 5 adet SMK (Süper Mushshak) uçağının 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katıldığını açıkladı.
Bakanlık yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
5 Adet SMK (Süper Mushshak) Uçağının 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı envanterine katılması nedeniyle düzenlenen Karşılama, Kurban Kesimi ve İlk Uçuş Faaliyeti, Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür’ün katılımlarıyla 21 Mart 2024 tarihinde icra edildi.
Muhabir: İbrahim Uslu