Süper Amatör: İlk yarının son haftalarına girerken lig ısınmaya başladı. İddialı takımlar arayı açmaya çalışırken alt taraflarda tansiyon yükseliyor. 2024 yılında 50. yılını yaşayan Kurtuluşspor ve Orhaniyespor play-off hedefiyle puanları topluyor.

A Grubu: Geçen hafta evinde fark yiyen Anadolu FK bu hafta Bursa’ da grubun iyi takımlarından Yunus Emre Ardaspor ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz sahadan 2-0 yenik ayrıldı. Bu ligin yeni takımı Anadolu FK bu hafta İnegöl’de Yenişehir Belediyespor ile karşılaşacak.

B Grubu: Kurtuluşspor Pazar günü Kurtuluş Sahasında, İznik temsilcisi Elbeyli Üzümspor ile puan mücadelesi verdi. Saat 15.00’te başlayan müsabakada hava biraz kararınca sahanın ışıkları açılmak zorunda kaldı. Kurtuluşspor 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda golü yedi. Karşılaşma tam 1-1 bitecekken ev sahibi takım Ali Şakiri’nin kafa golüyle maçı kazandı. Bu karşılaşma 45 yıl sonra gerçekleşen rövanş maçı oldu. 1979 yılında Kurtuluşspor ilk resmi maçını Elbeyli Üzümspor’a karşı oynamış maç 1-1 berabere bitmişti. Akhisar Demirspor ise Orhangazi’ de Hürspor’dan fark yedi. Maç 8-0 bitti. Bu hafta grupta derbi maçı var. Lig üçüncüsü Kurtuluşspor ile Akhisar Demirspor, Cerrah Sahasında 3 puan için kozlarını paylaşacak. İki ekip süper amatör kümede ilk defa birbirine rakip olacak.

C Grubu: Güray hocanın talebeleri bu hafta Mesudiye Sahasında Orhangazi temsilcisi Çakırlıspor’u konuk etti. Temsilcimiz rahat olmasa da maçı 2-1 kazanıp yoluna devam etmesini bildi. Alanyurt Gençlik ise Alanyurt Sahasında lig sonuncusu Çekirgespor’u 2-0 yenerek puanını 11 çıkardı. Pazar günü tüm Bursa’ da haftanın maçı bizi bekliyor. Lider Gemlikspor ile aynı puandaki temsilcimiz Orhaniyespor karşılaşacak. Orhaniyespor galip gelirse ilk yarıyı lider bitirecektir. Alanyurt Gençlik, Bursa’ da Bursa 1326 Futbol Kulübü’ ne konuk olacak. İnegöl temsilcisi kazanıp alt bölgeden epey uzaklaşmak isteyecektir.

CERRAH’ TA TARİHİ GÜN

1.Küme: Pazar günü Cerrah Mahallemiz için ayrı bir heyecanlı olacak. 2 yıl önce yapılan nizami futbol sahasında ilk resmi maç oynanacak. Yaklaşık 20-25 yıl öncesinde de bu futbol sahasının yakınlarında maçlar oynanır, turnuvalarda çekişmeli müsabakalar izlenirdi. Bu sahada Hasanpaşa, Esenköy ve Doğanyurdu formalarıyla bu turnuvada yer almış ve şampiyonluklar yaşamış biri olarak ben de pazar günü orada olacağım. Sahanın Cerrah’a, İnegöl’e, Bursa’ ya hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.

1. Grup: Yenicespor hafta sonu Bursa’ da Hacivatspor’a 2-1 kaybetti. Yenicespor ikinci yarının ilk maçında şampiyonluk hedefindeki Kumla Gençlik ile karşılaşacak.

2. Grup: Mobilyaspor Bursa’ da Saruhanlarspor’a 4-0 yenilip ilk yarıyı puansız kapatmış oldu. Ligde sonuncu sırada yer alan Mobilyaspor ilk maçında deplasmanda Körfezspor ile karşı karşıya gelecek.

3. Grup: Son maçında İnegöl’ de Barbarosspor’u 4-1 yenen Doğanspor ikinci yarının ilk maçında bir alt basamağında yer alan Alacahırkaspor’u konuk edecek.

4. Grup: Cerrahspor, İnegöl’de Altınokspor’u 4-0 yenip moral buldu. Yeşil Beyazlılar, Pazar günü Cerrah’ta oynayacak. Bu müsabaka Cerrah’taki ilk resmi müsabaka olacak. Temsilcimizin rakibi ligde tutunmaya çalışan Ahıskaspor olacak.

5. Grup: Gençler, ligdeki dokuzuncu maçında evinde Osmangazi 19 Mayısspsor’a 3-2 kaybetti. Gençlergücü ikinci yarının ilk maçında evinde Keles Gençlik’i konuk edecek.