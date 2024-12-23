Son 2 maçtan 6 puan çıkartan, yeni hocası İbrahim Dağaşan ile Adana karşısında neler yapacağını görmek isteyen taraftarlar belki skordan değil ama ortaya konan futboldan oldukça keyif aldılar.

Ağır zeminde oynanan mücadeleye İnegölspor istekli başladı. Rakip bizi analiz edip, sahaya adapte olmaya çalışırken de İbrahim Can Köse’nin bireysel yeteneği ile taşıdığı ve ustaca vuruşu ile öne geçtik. Adana takımı ise aynı biz gibi 3.Teknik Direktör değişikliği ve kadro dışı bıraktığı futbolcular ile ligde tam manasıyla zevki sefa içinde değil gibi görünse de ilk 6 dışına çıkmış değildi. Bizimde ilk 7’nci sırada olan hiçbir takıma karşı kazanmadığımızdan dedik bu defa olacak galiba. Maçın ilk yarım saati sahada her şeyi yapan bir takım vardı. İsteyen, mücadele eden, yardımlaşma arzusu üst düzey olan en önemlisi de bütün bunları takım halinde yapan bir görüntü içindeydik.

Zaman zaman rakipte bizden dönen topları alıp çıksa da göze dişe dokunur bir tehlike oluşturamadılar. Hatta bizim Mustafa Emre Can ile direkten dönen bir topumuz var. Belki o girse soyunma odasına 2 farkla girip rakibinde direncini kırmış olacaktık, ama olmadı.

2.yarı ise korktuğumuz başımıza geldi. Oyunu kendi yer alanımızda kabul edince, Adana önce beraberliği yakaladı, ardında gelmeye başladı. İlk yarıda bizim yaptığımız pas trafiğini onlar uygulamaya başlayınca, buna bide bizim basit top kayıpları eklenince eyvah demeye başladık. Orta sahanın onlara geçtiği anda teknik heyetin Mustafa Mete Tetik hamlesi geldi. İşte o andan sonrada tekrar oyunun patronu biz olduk. Artarda toplar getirdik. Kritik anlarda korner kullandık. Fakat sezon başından beri özellikle bazı maçlarda yaptığımız cömertliği bu maçta da yaptık ve bir türlü galibiyet golünü bulamadık.

Maçın başından sonuna kadar güzel bir maç seyrettik. İki takımda sahada elinden geleni yaptı. İstedik ama olmadı. Maçın son dakikasında hakem olmayan penaltıyı bize ikram etti. Alpay topu kalecinin üstüne vurdu. Stat sessizliğe gömüldü.

Sonuç olarak kazanabilirdik, berabere bitti ama bir gerçek var; sezon başından beri olmayan takım ruhu kazanılmış ki, bu en önemlisi. Umarız devre ile birlikte aksaklıklar, eksiklikler giderilir de 2.yarı tabiri caizse göbeği kaşıyarak maçlar izleriz...