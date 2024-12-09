Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına yönelik toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayına ilişkin toplam 5,6 milyar TL tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda onların yanlarında olduklarını vurguladı.

Bakan Göktaş, Aralık ayı için 3,1 milyar lira yaşlı aylığı, 2,5 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 5,6 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını söyledi.