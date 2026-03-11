Balıkesir Üniversitesi, Edremit Meslek Yüksekokulu bahçesinde kurulması planlanan lavanta bahçesi için dikim çalışmaları başlatıldı. Yüksekokul personeli ve öğrencilerin katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada ilk etapta 100'ün üzerinde lavanta fidesi toprakla buluşturuldu.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu bahçesinde oluşturulacak lavanta bahçesi kapsamında ilk olarak alanın toprak temizliği yapıldı. Ardından köklü lavanta fidelerinin dikimine geçilerek ilk aşamada 100'ün üzerinde fide dikildi.

Edremit Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Selami Selvi, çalışmaların önümüzdeki haftalarda da öğrencilerin katılımıyla devam edeceğini belirterek, 150 adet tüplü lavanta fidesinin daha dikilmesinin planlandığını ve böylece yüksekokul bahçesine toplamda yaklaşık 250 lavanta fidesi kazandırılacağını ifade etti.

Gerçekleştirilen çalışma ile yüksekokulda doğal ve estetik bir alan oluşturulmasının amaçlandığını belirten Prof. Dr. Selami Selvi, kurulacak lavanta bahçesinin öğrenciler ve personel için dinlenme ve vakit geçirme imkânı sunan hoş bir bahçe alanı olarak değerlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.