Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde Eko Yaşam Kulübü tarafından düzenlenen bal mumu yapımı etkinliği öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Doğal ve sürdürülebilir üretim anlayışına dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, bal mumunun özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, doğal bal mumunu kullanarak geleneksel yöntemlerle kendi mumlarını üretme deneyimi yaşadı. Etkinliği gerçekleştiren Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğrencisi Seda Demir, bal mumunun doğal yapısı ve çevre dostu özellikleri hakkında katılımcılara bilgi vererek uygulamalı mum yapım sürecini katılımcılarla birlikte gerçekleştirdi. Etkinliğe katılım sağlayan Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban da öğrencilerle birlikte bal mumu mum yapım sürecine katılarak kendi mumunu hazırladı. Gerçekleştirilen etkinlik, öğrencilerin hem el becerilerini geliştirmelerine hem de sürdürülebilir ve doğal ürünlere yönelik farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.