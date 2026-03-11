Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi, okullarına her fırsatta büyük katkı sağlayan Rona Yırcalı'yı ziyaret ederek okulun ısınma tesisatının yenilenmesini sağladığı için teşekkürlerini sundu.

Ziyarette, Okul Müdürü Süleyman Girgin, Müdür Yardımcısı Mehmet Erdal Dönmez, Okul Aile Birliği Başkan Yardımcısı Umut Sözen, 11. sınıf öğrencileri İrem Durmaz ve Ayberk Borazan yer aldı.

'Rona Bey her zaman yanımızda'

Ziyarette söz alan Okul Müdürü Süleyman Girgin 'Okulumuzun kurucusu Hayırsever Muharrem Hasbi beyin değerli torunu Rona Yırcalı bizleri hiç yalnız bırakmıyor. Okulumuzun her ihtiyacından kendisi destek oluyor. Okulumuzdaki ısınma tesisatının yenilenmesi konusunda da kendisi bizlere büyük katkı sağladı ve ısınma hattı yenilendi. Okulumuz idaresi, öğretmenleri, öğrencileri ve veliler adına Yırcalı ailesine okulumuza sağladıkları katkılar için teşekkür ediyorum' dedi.

İş İnsanı Rona Yırcalı da 'Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Balıkesir'in en eski okullarından, rahmet dedemin yapıp eğitim-öğretime kazandırdığı bu okul bizlere emanet. Okulumuzun istek, talep ve sıkıntıları bizim için çözümdür. Ailemizin değerli büyüğünün isminin yaşatıldığı Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi bizim için değerli. Oradaki öğrencilerin her yıl mezuniyetlerini görmemiz ailemiz açısından gurur vericidir' diye konuştu.

Ziyaretin ardından Okul Müdürü Süleyman Girgin Rona Yırcalı'ya günün anısına plaket ve okulun kaşkolunu hediye etti. Öğrenciler tarafından da Yırcalı'ya bir buket çiçek sunuldu.