Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde 58 ilde düzenlenen “KUYU-28” operasyonlarında 160 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında tefecilik ve dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen suç örgütlerine darbe vuruldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada, “Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız” ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonda Adana, Bursa, Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Kocaeli gibi büyük şehirler başta olmak üzere toplam 58 ilde suç örgütlerine yönelik eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma, kişilere yönelik nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet gibi suçları işlediği tespit edildi.