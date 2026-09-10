Kredi kartı limitlerinin belirlenmesinde yeni bir uygulamaya geçiliyor. Buna göre bankalar, müşterilerin yalnızca beyan ettiği gelirleri değil; gerçek kazançlarını, mevcut borçlarını ve ödeme kapasitelerini de değerlendirmeye alacak. Sabah’ın haberine göre, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını kapsayan düzenlemeyle bankaların, müşterilerin mali durumunu daha ayrıntılı incelemesi ve kart limitlerini bu verilere göre belirlemesi öngörülüyor.

SGK VE RİSK MERKEZİ

Yeni sistemle beraber kredi kartı limitlerinin sadece beyan edilen gelir üzerinden değil, kişinin gerçek geliri ve ödeme gücü dikkate alınarak belirlenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Bankaların, müşterilerin mevcut kredi ve kredi kartı borçlarını da limit belirleme sürecine dahil etmesinin planlandığı aktarıldı.

Bu kapsamda, farklı kurumlardaki mali verilerin ortak bir sistemde değerlendirilerek kişilerin toplam borç durumunun daha sağlıklı şekilde belirlenmesi hedefleniyor. Yeni veri altyapısında, SGK’da yer alan gelir bilgileri ile Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kredi ve borç verilerinin birlikte inceleneceği ifade edildi.

YÜKSEK LİMİTLİ KARTLAR

Yeni uygulamanın özellikle yüksek limitli kredi kartı sahiplerini etkilemesinin de beklentiler arasında olduğu öğrenildi. Geliri ile mevcut kredi kartı limiti arasında belirgin fark bulunan müşterilerin kart limitlerinin yeniden değerlendirilmesinin gündeme gelebileceği aktarıldı. Düzenlemeyle kişilerin ödeme gücünü aşan kredi kartı limitlerine ulaşmasının ve buna bağlı aşırı borçlanmanın önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Bankaların, mevcut kredi kartı limitlerini müşterilerin gelir durumlarıyla daha uyumlu hale getirmeye yönelik düzenlemeleri 1 Ocak 2027’ye kadar tamamlaması gerektiği ifade edildi.

HALEN LİMİTLER NASIL BELİRLENİYOR?

Mevcut uygulamaya göre kredi kartı toplam limiti, ilk yıl belgelenen aylık net gelirin en fazla 2 katı olarak belirleniyor. İkinci yıldan itibaren ise kişinin tüm bankalardaki kredi kartlarının toplam limiti, aylık net gelirinin 4 katına kadar çıkabiliyor.