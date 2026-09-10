Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı. Ekipler tarafından yakalanan şahıslardan B.Y.’nin, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. C.D.’nin ise "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan aranan K.D.’nin 4 yıl 2 ay, "çocuğun basit cinsel istismarı" suçundan aranan İ.H.S.’nin ise 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yakalanan 4 şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA